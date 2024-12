Elio e le Storie Tese, uscito il nuovo singolo dal titolo 'Natale in trincea'

"Natale in trincea" è il titolo del nuovo singolo di Elio e le Storie Tese, in uscita venerdì 6 dicembre in tutte le piattaforme digitali per Hukapan/Believe. "Natale in trincea" è il titolo del nuovo singolo di Elio e le Storie Tese, in uscita venerdì 6 dicembre in tutte le piattaforme digitali per Hukapan/Believe.





Il commento della band: "Il Natale 2024 è alle porte e non sapete ancora cosa regalare? Gli Elio e le Storie Tese anche questa volta hanno la soluzione per voi: una trincea portatile! Proprio così, cari amici: il Natale 2024 sarà un Natale in trincea! La nuova canzone degli Elio e le Storie Tese intitolata 'Natale in trincea', con la partecipazione dei Neri Per Caso, descrive nel dettaglio questo prodigio del Made in Italy, leggero, tecnologico, dal design accattivante, adatto a tutta la famiglia. Un must per questi tempi bellicosi! Volete passare uno splendido Natale in santa pace? Dal 6 dicembre potrete ascoltare 'Natale in trincea' su tutte le piattaforme digitali e acquistare la vostra trincea personale con lo sconto del 40% (fino a esaurimento scorte o conflitti)! Attenzione: i primi 100 acquirenti avranno in regalo anche lo speciale kit 'razione K + Banana split per 15 persone' per un favoloso cenone ipogeo! E...un Buon Natale dagli Elio e le Storie Tese!".