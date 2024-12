Crotone: Polizia di Stato denuncia spacciatori e rimpatria cittadini irregolari

CROTONE - Un’intensa attività di prevenzione e contrasto alla criminalità è stata portata avanti dalla Polizia di Stato a Crotone nella giornata del 23 dicembre 2024, con significativi risultati sia sul fronte dello spaccio di stupefacenti sia in materia di immigrazione irregolare.

Contrasto allo spaccio di droga

Durante un’operazione mirata, predisposta dal Questore della provincia di Crotone, Dr. Renato Panvino, gli agenti dell’U.P.G. e S.P. - Squadra Volanti hanno denunciato in stato di libertà un uomo romano, identificato come G.F., noto alle forze dell’ordine per precedenti legati alla droga.

Nel corso di un’ispezione presso il domicilio del soggetto, già agli arresti domiciliari, gli agenti sono stati attratti da un forte odore di sostanza stupefacente. Una successiva perquisizione ha portato al ritrovamento di circa 33 grammi di hashish, suddivisi in dosi pronte per la vendita e conservati in un barattolo di metallo nella camera da pranzo.

L’uomo è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

In aggiunta, nell’ambito delle stesse attività, quattro cittadini crotonesi sono stati segnalati al Prefetto per possesso di droga ad uso personale.

Controlli del territorio

L’attività di controllo della Polizia di Stato nell’ultima settimana ha portato ai seguenti risultati:

1420 persone e 790 veicoli controllati.

e controllati. 17 contravvenzioni elevate per violazioni del Codice della Strada.

elevate per violazioni del Codice della Strada. Monitoraggio di 50 persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

Rimpatrio di cittadini irregolari

Parallelamente, la Questura di Crotone ha intensificato l’attività di contrasto all’immigrazione irregolare. L’Ufficio Immigrazione ha espulso dal territorio nazionale 10 cittadini extracomunitari irregolari:

Un cittadino albanese è stato accompagnato alla frontiera e rimpatriato.

Due cittadini stranieri sono stati trasferiti presso un Centro di Permanenza per il Rimpatrio (C.P.R.) in attesa di essere rimpatriati.

Impegno costante per la sicurezza

La Questura di Crotone continua a impegnarsi per garantire la sicurezza del territorio, affrontando con determinazione il traffico di sostanze stupefacenti e l’immigrazione irregolare, contribuendo a mantenere ordine e legalità nella provincia.