Corea del Sud: Yoon Suk-yeol dichiara la legge marziale e poi fa marcia indietro

Una mossa a sorpresa scuote il Paese, poi il ritiro tra proteste e pressioni internazionaliLa Corea del Sud, quarta potenza economica asiatica e alleato chiave degli Stati Uniti, ha vissuto momenti di tensione il 2 dicembre, quando il presidente Yoon Suk-yeol ha dichiarato la legge marziale d’emergenza. La decisione, annunciata intorno alle 15 (ora italiana), ha fatto piombare il Paese in uno scenario che ha evocato ombre del passato autoritario e le tensioni con la Corea del Nord.Accuse al Parlamento e misure drasticheIn un discorso alla Nazione, Yoon ha accusato il Parlamento, controllato dall’opposizione, di ostacolare deliberatamente l’azione del governo e di simpatizzare con il regime comunista di Pyongyang. “Sradicherò le forze filo-nordcoreane e proteggerò l’ordine democratico costituzionale”, ha dichiarato. Il decreto di legge marziale ha immediatamente sospeso le attività parlamentari e dei partiti politici, vietato le manifestazioni e imposto un controllo sui media. Le autorità sono state autorizzate ad arrestare o perquisire i cittadini senza mandato, in un clima di emergenza che ha visto soldati e carri armati schierati nelle strade.