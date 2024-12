Codici: crociere a Natale e Capodanno, consigli per una vacanza sicura

Cresce la spesa media ma attenzione a non dimenticarsi dei diritti





È una delle soluzioni preferite, le offerte non mancano ed i pacchetti turistici sono sempre più vari, con mete che vanno dal Mediterraneo a destinazioni esotiche come gli intramontabili Caraibi. Parliamo delle crociere, protagoniste delle prossime festività natalizie ma anche settore in cui l’associazione Codici è intervenuta negli ultimi anni con diverse azioni legali volte a tutelare viaggiatori danneggiati.





"Secondo alcune indagini – dichiara Ivano Giacomelli, Segretario Nazionale di Codici – per quest’anno è prevista una crescita del 4% della spesa media per le crociere a Natale e Capodanno. Si tratta soprattutto di coppie, con la scelta che ricade prevalentemente sul Mediterraneo. Di sicuro le opzioni non mancano così come le promozioni. Quello che ci preme sottolineare è che bisogna fare attenzione. Non sempre il pacchetto turistico acquistato viene rispettato. Una volta un guasto, una volta le condizioni meteo avverse, un’altra volta un imprevisto: non è raro che una tappa venga cancellata e sostituita con un’altra meno attraente o con un giorno di navigazione. Per rimediare a queste situazioni le compagnie offrono voucher da spendere a bordo oppure sconti sulla prenotazione di un’altra crociera, per citare gli esempi più frequenti. In questi casi bisogna ricordare che ci sono dei diritti da far valere. Eventuali modifiche dell’itinerario devono essere comunicate per tempo, fornendo ai viaggiatori tutte le soluzioni alternative a disposizione, come il rimborso, su cui a volte si sorvola. Il nostro consiglio è quello di chiedere sempre spiegazioni alla compagnia quando si verificano queste modifiche, per sapere a cosa si ha diritto, come pretenderlo e con quali tempistiche. Se poi si ricevono informazioni confuse e frammentarie, allora è possibile rivolgersi, ad esempio, ad associazioni come la nostra per richiedere assistenza legale, così da far valere i propri diritti, chiedendo il giusto risarcimento per una crociera che da sogno si è trasformata in incubo".