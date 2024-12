Benevento: arrestato giovane per spaccio di sostanze stupefacenti

BENEVENTO – Un giovane residente nel capoluogo sannita è stato arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Benevento nell’ambito di un’operazione di contrasto al traffico di sostanze stupefacenti.

L’Operazione

Numerose pattuglie dei Carabinieri, sia con auto di servizio che con veicoli civetta, hanno monitorato le aree centrali e periferiche della città, note per essere interessate dal fenomeno dello spaccio. Durante una perquisizione, i militari del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno individuato il giovane, che si è mostrato visibilmente nervoso e ha tentato di allontanarsi.

Insospettiti dal comportamento, i Carabinieri hanno proceduto a una perquisizione personale. Addosso al giovane è stato trovato un panetto di hashish del peso di 200 grammi, confezionato in un involucro simile a una tavoletta di cioccolata e nascosto negli slip.

Perquisizione Domiciliare

Le indagini sono state estese all’abitazione del giovane, dove sono state scoperte ulteriori dosi di hashish pronte per lo spaccio. In casa è stato rinvenuto anche un coltello con lama da 20 cm, utilizzato per suddividere la sostanza in piccole quantità destinate alla vendita.

L’Arresto

Il giovane è stato arrestato in flagranza per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è una misura precauzionale adottata nella fase preliminare delle indagini, durante la quale il soggetto è considerato presunto innocente fino a una sentenza definitiva.