Andrea Painini Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana

Su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la firma del Presidente della Repubblica del 2 giugno 2024, è stata conferita l'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica ad Andrea Painini Presidente di Confesercenti Milano. Su proposta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la firma del Presidente della Repubblica del 2 giugno 2024, è stata conferita l'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica ad Andrea Painini Presidente di Confesercenti Milano.





A solo due anni dalla consegna dell'Ambrogino d'Oro, assegnato per l'attività svolta dall'Associazione imprenditoriale, viene premiato questa volta il significativo contributo personale di Painini in ambito sociale.





Andrea Painini sin dalla giovane età si è occupato dei problemi degli ultimi, partecipando attivamente a progetti di volontariato internazionale a sostegno delle zone più povere dell'Etiopia, attraverso campi di raccolta sul territorio di materiale ferroso e di riciclo, svolgendo in Bosnia Erzegovina, subito dopo il conflitto bellico, attività ludico-educativa per i bambini della "Prva Osnova Skola di Bosanska Krupa" e per venti anni con il volontariato sulle ambulanze del servizio di urgenza ed emergenza nell'accompagnamento di malati verso gli ospedali.





La sua attività a sostegno della comunità è proseguita anche durante i suoi incarichi istituzionali, promuovendo iniziative benefiche e di raccolta fondi.





Al termine della cerimonia di consegna dei diplomi onorifici svoltasi il 28 novembre a Palazzo Diotti nella sede della Prefettura milanese, il neo insignito Cav. Andrea Painini ha ringraziato Confesercenti Lombardia per aver segnalato la propria candidatura e il Prefetto Claudio Sgaraglia, unitamente all'ex Prefetto Renato Saccone, per il sostegno ricevuto.