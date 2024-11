Voli cancellati, una startup italiana aiuta a gestire cancellazioni e imbarchi negati

Herop, la startup romana aiuta le compagnie aeree ad assistere i clienti in caso di voli cancellati e negati imbarchi: nel 2024 ha ricevuto investimenti da CDP Venture Capital ed è tra le società selezionate dal Ministero del Turismo per l’Innovation Network





ROMA - Nel complesso mondo dei viaggi aerei gli imprevisti sono inevitabili, e le cancellazioni dei voli o il negato imbarco sono purtroppo all’ordine del giorno. Inconvenienti non da poco, che stravolgono la vita ed il viaggio dei passeggeri.





Per risolvere tali problematiche Herop, una startup di Roma, ha sviluppato una piattaforma tecnologica che permette alle compagnie aeree e società di handling aeroportuale di gestire le disruption, offrendo assistenza ai passeggeri in caso di "Irregular Operations" (IROPs) come cancellazione dei voli o negato imbarco.





Per questo Herop (precedentemente Layover Technology Solutions) nasce infatti per risolvere l'inefficienza e la mancanza di innovazione nella gestione delle IROP per le compagnie aeree. La mission di Herop è quella di fornire a compagnie aeree e società di handling una soluzione all'avanguardia, capace di gestire in maniera ordinaria tutte le operazioni emergenziali.





Attraverso la propria tecnologia l’azienda permette di coordinare il processo di riprotezione dei passeggeri, capace di occuparsi dei trasporti, del pernottamento e di tutte le altre necessità che possono presentarsi. Una soluzione che garantisce alle compagnie aeree, e ai loro passeggeri, il minimo stress e la massima attenzione, avendo piena visibilità sul processo e comunicando in tempo reale con i passeggeri.





Nel 2024 Herop ( www.herop.tech ) ha rilasciato la sua piattaforma tecnologica basata su Intelligenza Artificiale, acquisendo i primi clienti diretti. La validità delle soluzioni proposte da Herop è stata inoltre confermata dall'ingresso nel capitale di primari investitori italiani come CDP Venture Capital e Zest Group, e dalla partecipazione a programmi di accelerazione quali Argo e ScaleUP Europe, che ha permesso di presentare Herop durante la Startup Boston Week a settembre 2024.





Herop è tra le 14 startup selezionate dal Ministero del Turismo per Innovation Network, volta a promuovere l’innovazione e la digitalizzazione nel settore turistico.





L’innovativa startup è stata infine invitata dal Ministero al "Forum Internazionale del Turismo" l’8 e il 9 novembre, oltre che presentata al G7 Turismo, il primo vertice globale interamente dedicato al settore, tenutosi dal 13 al 15 novembre scorso.