Tragedia a Napoli: ragazza pugliese perde la vita in un incendio in un B&B

NAPOLI - Una giovane di 28 anni, originaria della provincia di Lecce, è morta nella notte a causa di un incendio che si è sviluppato in un B&B situato in piazza Municipio, nel cuore di Napoli.

Il rogo

L’incendio è divampato al settimo piano dello stabile, lasciando visibili segni di devastazione sulla facciata esterna dell’appartamento, ora completamente annerita. Le fiamme si sono propagate rapidamente, senza lasciare scampo alla ragazza, che si trovava nella struttura al momento del disastro.

Intervento delle forze dell’ordine

Sul posto sono immediatamente intervenuti gli agenti del commissariato Decumani e della Polizia di Stato, che hanno avviato le indagini per chiarire le cause dell’incendio e la dinamica dei fatti. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, e si attendono ulteriori dettagli dai rilievi tecnici.

L’emozione dei passanti

La tragedia ha attirato l’attenzione di numerosi passanti, che si sono fermati nei pressi dell’edificio osservando i segni del rogo e cercando informazioni sull’accaduto. La notizia della morte della giovane ha suscitato grande commozione, sia a Napoli che nella sua provincia d’origine in Puglia.

Le autorità proseguono le indagini per fare luce su questo drammatico evento, mentre la città si stringe nel dolore per la perdita di una giovane vita.