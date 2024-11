Torre Annunziata, sequestrate 3 tonnellate di carne destinata allo street food abusivo

Carne lavorata in condizioni igieniche precarie

Durante l’ispezione, le autorità hanno accertato che i sottoprodotti e gli organi di origine animale venivano trattati con attrezzature in pessime condizioni igienico-sanitarie e stoccati in ambienti malsani, invasi da rifiuti di varia natura. Le carni, prive di documentazione che ne attestasse tracciabilità e provenienza, erano destinate alla vendita ambulante in aree pubbliche, rappresentando un grave rischio per la salute pubblica.

Chiusura immediata e multe salate

L’impianto, privo del “Bollo CE” e di qualsiasi riconoscimento produttivo, è stato immediatamente chiuso. La carne, insieme alla struttura, è stata posta sotto sequestro. Il valore complessivo della merce e degli strumenti sequestrati è stimato in 400.000 euro, mentre le sanzioni amministrative contestate superano i 50.000 euro.