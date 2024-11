Rientro in Italia per sette migranti trattenuti in Albania: arrivati a Brindisi su decisione del tribunale

BRINDISI - Nella notte tra martedì e mercoledì, intorno alle 00:30, la nave Visalli è approdata nel porto di Brindisi con a bordo sette migranti di origine bengalese ed egiziana. I migranti erano stati trattenuti nel centro di Gjdaer, in Albania, a partire da venerdì scorso, ma ora sono rientrati in Italia a seguito di una decisione del tribunale di Roma.La vicenda ha avuto un'importante svolta giuridica: il tribunale di Roma ha sospeso il provvedimento che convalidava il trattenimento dei migranti, e ha demandato il caso alla Corte di giustizia europea per ulteriori valutazioni. Questa scelta ha permesso il rientro dei migranti in Italia, dove ora avranno la possibilità di seguire l’iter regolare per l’esame delle loro domande di asilo.Dopo essere arrivati in porto, i migranti sono stati accompagnati in una struttura per richiedenti asilo, dove avranno accesso a supporto e servizi legali per procedere con la richiesta di protezione internazionale. La vicenda rimane sotto osservazione da parte delle autorità, poiché la decisione finale potrebbe avere implicazioni importanti sulla gestione dei richiedenti asilo nell’ambito delle normative europee.