La foodblogger Julia del blog Passione Cooking ci propone una millefoglie con crema alla vaniglia e mele Red Delicious Bio Val Venosta, una vera leccornia tutta da condividere con amici o in famiglia.





Ecco la ricetta Millefoglie con crema alla vaniglia e mele Red Delicious Bio





Ingredienti

6 persone





per la sfoglia





1 rotolo di pasta sfoglia

q.b. zucchero a velo

per la crema alla vaniglia

220 g latte

2 pizzichi sale

60 g zucchero

1 cucchiaino cannella in polvere

1 baccello di vaniglia (semi)

35 g amido di mais

140 g panna fresca liquida

160 g mascarpone





per il ripieno di mele





2 mele Red Delicious Bio Val Venosta

25 g burro

1 cucchiaino di cannella

30 g zucchero

2 cucchiai di succo di limone (facoltativi)

2 cucchiaino di amido di mais





Preparazione





Per la sfoglia





Per preparare le millefoglie con crema alla vaniglia e mele Red Delicious bio Val Venosta, preriscaldate il forno a 190°C (ventilato) e foderate una teglia con carta da forno. Stendete il rotolo di pasta sfoglia, tagliatelo in 20 rettangoli di ca. 10 x 4,8 cm con l’aiuto di un tagliapizza o un coltello affilato e spolverate con abbondante zucchero a velo. Adagiate i rettangoli sulla teglia foderata con carta da forno, leggermente distanziati tra loro. Coprite con un secondo foglio di carta da forno e poi adagiate sopra un’altra teglia da forno, in modo ad tener ferma la carta da forno che copre la sfoglia. Così facendo si evita che la sfoglia si gonfi in cottura. Infornate per 12 minuti a 190°C. Togliete dal forno, rimuovete sia la teglia, che la carta da forno che coprono le sfoglie e infornate nuovamente a 190°C per ca. 10-12 minuti, fino a quando i rettangoli di sfoglia saranno ben caramellati. Togliete dal forno e lasciate raffreddare completamente.





Per la crema alla vaniglia





Versate 100 ml di latte in un piatto fondo e mescolate con il sale, lo zucchero, la cannella in polvere, i semi del baccello di vaniglia e l’amido di mais. Versate il latte restante in un pentolino insieme alla panna fresca liquida e portate a bollore. Quando inizia a bollire, abbassate il fuoco, mescolate nuovamente il composto di latte, spezie e amido e poi versatelo nel latte bollente, mescolando con una frusta. Continuate la cottura, sempre mescolando, fino a quando il composto si sarà addensato. Togliete dal fuoco e lasciate raffreddare completamente, con una pellicola a contatto, in modo che non si formi una pellicina. Una volta raffreddato, unite il mascarpone e amalgamate bene il tutto, fino a ottenere una crema omogenea. Trasferite in una sac a poche e riponete in frigo fino al momento dell’utilizzo.





Per il ripieno di mele





Lavate e sbucciate le mele Red Delicious Bio Val Venosta e tagliatele a piccoli cubetti. Mettete da parte. In un pentolino fate sciogliere lo zucchero insieme alla cannella. Togliete dal fuoco, aggiungete le mele a cubetti, lo zucchero, il succo di limone (se lo usate) e l’amido. Mescolate bene e rimettete sul fuoco. Continuate la cottura per qualche minuto, mescolando, fino a quando si sarà addensato un po’. Togliete dal fuoco e lasciate raffreddare completamente.





Finitura





Adagiate un rettangolo di sfoglia caramellata su un vassoio e, con la sac a poche, realizzate tanti ciuffi di crema lungo tutto il bordo del rettangolo, lasciando libero il centro. Al centro mettete 1-2 cucchiai di mele alla cannella. Procedete allo stesso modo per un secondo rettangolo di sfoglia. Adagiate quindi un rettangolo sull’altro e terminate con un terzo rettangolo di sfoglia per completare la prima millefoglie. Spolverate con zucchero a velo e guarnite con un cucchiaino di mele alla cannella e uno ciuffo di crema alla vaniglia. Procedete allo stesso modo per gli ingredienti restanti. Avanzeranno due sfoglie caramellate, che potete comunque farcire come le altre volendo.

Riponete le vostre millefoglie con mele Red Delicious bio della Val Venosta in frigo per un’oretta prima di servirle.





Suggerimento





L’ideale è consumare le millefoglie in giornata, in quanto la sfoglia, seppur caramellata, dopo un po’ tende ad assorbire l’umidità di crema e mele, e non sarà più così croccante.