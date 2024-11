Musica, l'autunno d’oro di Zannetti: vince il Silver Winner ed il Gold Prize

Il musicista Carlo Zannetti vince il Silver Winner della Fenix Award International Music Competition 2024, ed il Gold Prize della Classical Stars International Music Competition 2024





ROMA - Carlo Zannetti storico chitarrista turnista, autore di canzoni e scrittore è stato premiato "Silver Winner" tra i finalisti della prestigiosa "Fenix Award International Music Competition 2024" manifestazione legata al circuito Universal Maestro Society.





Carlo Zannetti, ferrarese di nascita, ha partecipato alla gara musicale per l'Italia con la colonna sonora da lui composta per il film "La Paura di Vincere" della regista Roberta Pazi, che è stato presentato in anteprima nel corso del Ferrara Film Festival e ufficialmente selezionato nell'edizione quest'anno.





La soundtrack composta per chitarra, pianoforte e orchestra, proietta iZannetti nel mondo dei compositori di livello internazionale e lo inserisce in un nuovo contesto, che a quanto pare potrebbe dimostrarsi pieno di nuove soddisfazioni.





Con la stessa colonna sonora Zannetti ha poi vinto un altro prestigioso premio, il Gold Prize della Classical Stars International Music Competition 2024, nella categoria Composition/Composers.





Già noto per le canzoni scritte a quattro mani con artisti del calibro di Bobby Solo, George Aaron, John Trainor e tanti altri, ha recentemente pubblicato con Videoradio e Videoradio Channel il suo terzo album "Stella is waiting for me on the rainbow bridge", composto di 8 brani strumentali per chitarra elettrica dedicati alla sua Stella, pastore tedesco femmina recentemente scomparsa.





Quarantacinque anni di carriera professionale nella musica incoronati oggi da 2 importanti riconoscimenti, annunciati con entusiasmo sui social dallo stesso Zannetti.