Milano, sabato 9 novembre al Playclub la Notte di San Martino con gli Alla Bua

MILANO – Sabato 9 novembre 2024, il Playclub di Milano, in via Montegrappa n°14, ospiterà la Notte di San Martino, una manifestazione di tutti i Pugliesi al Nord aperta a tutti coloro che amano la nostra Puglia. – Sabato 9 novembre 2024, il Playclub di Milano, in via Montegrappa n°14, ospiterà la Notte di San Martino, una manifestazione di tutti i Pugliesi al Nord aperta a tutti coloro che amano la nostra Puglia.





L'evento è organizzato dall’Associazione Salento US e promosso anche dall’Associazione Pugliesi a Milano, confermando il suo ruolo di appuntamento imperdibile per i milanesi e per chiunque desideri vivere una serata all’insegna della cultura e della convivialità. In un’epoca in cui si cerca di recuperare le tradizioni e il brand “Puglia”, la Notte di San Martino si propone come un esempio vivido di come la storia possa unire generazioni diverse.





A far vibrare il palco ci penseranno gli Alla Bua, un gruppo leggendario che da oltre 30 anni è custode delle tradizioni musicali del nostro territorio. La loro musica, carica di sonorità coinvolgenti, promette di animare la serata, conducendo i partecipanti in un affascinante viaggio nel folklore italiano.





Lo scopo è proprio quello di coltivare, accrescere e diffondere la conoscenza del territorio pugliese, coacervo di tradizioni e di usanze ataviche, terra del barocco, della taranta che morde e avvelena, della danza e della musica che liberano da questo morso avvelenato, del vino novello e degli ulivi secolari.





Inoltre, la serata sarà animata anche dalla talentuosa DJ Pia, una delle DJ più conosciute in Salento, che saprà concludere la serata con le sue selezioni musicali, portando il ritmo e l’energia tipica delle feste salentine.





Il direttore artistico, Gianni Orlandi, vanta oltre 20 anni di esperienza nella creazione e promozione di eventi di Endutainment in Italia e all'estero. La sua expertise garantirà una serata ricca di sorprese e ospiti speciali, rendendo ogni momento indimenticabile.





Inoltre, quest’anno l’evento si avvale della partnership con Pagine Pizzica Online, un'iniziativa che testimonia l'impegno nel promuovere la cultura e le tradizioni pugliesi attraverso eventi di alta qualità.





La Notte di San Martino rappresenta un'opportunità unica per riscoprire il piacere della convivialità, gustando un calice di vino e lasciandosi trasportare dal suono melodioso del tamburello, simbolo di una tradizione che continua a vivere.





La manifestazione si aprirà alle ore 19 con una degustazione di prodotti tipici del territorio pugliese, seguendo una formula già in voga nell’odierna Milano modaiola, quella dell’aperitivo.





Sarà data l’opportunità a tutti i bistro pugliesi presenti a Milano e dintorni di esibirsi con degli show cooking e alle Cantine vinicole del territorio pugliese la possibilità di far conoscere le eccellenti qualità dei loro vini.





Si consiglia vivamente di prenotare in anticipo, poiché i posti sono limitati.