Meloni incontra Mattarella al Quirinale: confronto su manovra, politica estera e Ue

ROMA - La presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è recata ieri al Quirinale per un incontro con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. La notizia, emersa in ambienti parlamentari nel contesto delle tensioni nella maggioranza con Forza Italia, è stata confermata dal Quirinale, che ha descritto il colloquio come "cordiale e collaborativo".

L'incontro, durato circa un'ora, era stato programmato già dalla settimana scorsa e ha permesso un confronto su temi rilevanti, anche alla luce delle recenti missioni internazionali: quella di Mattarella in Cina e la partecipazione di Meloni al G20 in Brasile.

I temi al centro del colloquio

Secondo fonti del Corriere della Sera, l’incontro ha toccato diverse questioni:

Manovra economica: Mattarella avrebbe ribadito che le osservazioni mosse dal Quirinale non erano di natura politica ma procedurale. Un caso emblematico è stato il blocco dell’emendamento nel decreto fiscale che prevedeva di raddoppiare i fondi per il finanziamento ai partiti.

Gestione dei migranti: Il Quirinale ha chiesto al governo di concedere più tempo alle Corti d'appello per organizzarsi nella gestione dei flussi migratori, tema particolarmente caldo nelle ultime settimane.

Dialogo con le parti sociali: Dopo le tensioni legate allo sciopero e alla precettazione imposta dal ministro Matteo Salvini , Mattarella avrebbe incoraggiato un maggiore confronto con i sindacati.

Politica europea: Fra gli argomenti discussi, l'imminente addio di Raffaele Fitto al governo, dato che l'attuale ministro per gli Affari europei si appresta a diventare vicepresidente esecutivo della Commissione Ue.

Un confronto post-viaggio di routine, ma non privo di significati politici

Fonti vicine al Quirinale sottolineano che non è la prima volta che Mattarella e Meloni si incontrano dopo missioni internazionali di rilievo, ma in altre occasioni tali confronti sono stati tenuti sotto riserbo. L’incontro di ieri, invece, ha assunto una maggiore visibilità, probabilmente anche a causa delle fibrillazioni interne alla maggioranza, che vede una crescente tensione con Forza Italia.

Cosa non si è discusso

Secondo il Corriere, non risulta che durante il colloquio si sia parlato dell’elezione dei giudici della Corte costituzionale, un tema che da mesi preoccupa Mattarella, o del persistente scontro tra governo e magistratura, due questioni che continuano a pesare sull’agenda politica.