Max Allegri riceve il Tapiro d’Oro con il “Corto Muso” a Striscia la Notizia

COLOGNO MONZESE - Questa sera, a Striscia la Notizia (Canale 5, ore 20:35), Valerio Staffelli consegnerà a Massimiliano Allegri un Tapiro d’Oro “con il corto muso”, un ironico omaggio all’espressione resa celebre dallo stesso allenatore per descrivere vittorie di misura, come nel mondo dell’ippica.

Allegri, ancora senza una panchina, accoglie il premio con il sorriso e un pizzico di autoironia. «Sto bene anche in vacanza», ha dichiarato l’ex tecnico bianconero, che non sembra troppo preoccupato per la mancanza di una nuova squadra da allenare.

Giuntoli, la Juve e il tennis

Interrogato da Staffelli sull’ipotesi che il Managing Director della Juventus, Cristiano Giuntoli, abbia influito sul suo esonero, Allegri ha negato ogni attrito:

«Assolutamente no, sono molto affezionato alla mia ex squadra e le auguro sempre il meglio.»

Alla domanda se la Juventus guidata da Thiago Motta stia arrancando rispetto ai suoi tempi, Allegri ha preferito evitare confronti, rispondendo con una battuta:

«Sono stato a vedere il tennis, mi sono divertito un sacco.»

Non è mancato un accenno all’incontro con Jannik Sinner, ma anche qui Allegri ha smorzato i toni:

«Jannik è un grande giocatore e un ottimo ragazzo.»

Premier League e “braccioli”

Scherzando sulle indiscrezioni che lo davano vicino alla Premier League, Allegri ha risposto con un’altra battuta che ha strappato un sorriso:

«C’era la Manica, il mare di mezzo… mi mancavano i braccioli per nuotare fino a là.»

Un Tapiro da collezione

Per Allegri, questo è il quarto Tapiro d’Oro della carriera, un riconoscimento che sembra aver preso con la giusta dose di leggerezza. Il servizio completo con le divertenti dichiarazioni del tecnico andrà in onda questa sera su Canale 5.