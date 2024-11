Lo chef-intagliatore Giuseppe D’Auria è campione italiano di cucina artistica

Uno chef dell’Associazione Cuochi di Siena vince il titolo italiano di cucina artistica. Il trionfo porta la firma di Giuseppe D’Auria che ha festeggiato nel campionato nazionale "Artistica" dedicato all’intaglio di prodotti gastronomici, con professionisti di tutta la penisola che si sono confrontati a Jesolo in una manifestazione che unisce estetica, manualità e creatività. Il cuoco quarantenne, napoletano di nascita e senese di adozione, è riuscito nell’impresa di mettere a segno una doppietta, aggiudicandosi l’oro nella categoria D2 per le opere presentate al concorso già realizzate e l’argento nella categoria D1 per le opere scolpite dal vivo nel corso di una gara di tre ore. Uno chef dell’Associazione Cuochi di Siena vince il titolo italiano di cucina artistica. Il trionfo porta la firma di Giuseppe D’Auria che ha festeggiato nel campionato nazionale "Artistica" dedicato all’intaglio di prodotti gastronomici, con professionisti di tutta la penisola che si sono confrontati a Jesolo in una manifestazione che unisce estetica, manualità e creatività. Il cuoco quarantenne, napoletano di nascita e senese di adozione, è riuscito nell’impresa di mettere a segno una doppietta, aggiudicandosi l’oro nella categoria D2 per le opere presentate al concorso già realizzate e l’argento nella categoria D1 per le opere scolpite dal vivo nel corso di una gara di tre ore.





D’Auria, membro dell’Associazione Cuochi di Siena, è chef dell’hotel "Due Mari" di Rapolano Terme e affianca le competenze in cucina con la passione per la creazione di sculture su frutta e formaggi con la tecnica dell’intaglio thailandese appresa dal maestro Nico Scalora dove lavora i prodotti con un unico coltellino con lama sottile e flessibile. Queste capacità sono state messe alla prova a partire dal 2016 con le partecipazioni al campionato italiano "Artistica" dove ha trovato grandi soddisfazioni già nel 2019 con un argento e nel 2020 per l’oro con la riproduzione del Taj Mahal in un formaggio, prima di una lunga pausa di quattro anni della manifestazione a causa dell’emergenza sanitaria. Il ritorno del campionato è stato proprio quest’anno a Jesolo con l’emozione di laurearsi campione italiano nella D2 con un’opera dal titolo "Sulle note di una passione" con cui ha trasformato una forma di formaggio in un violino, ottenendo una prestigiosa vittoria a confronto con colleghi italiani ed esteri che è stata festeggiata insieme alla moglie e ai due figli. La partecipazione ad "Artistica" è stata poi ulteriormente arricchita dal secondo posto nella competizione live della D1 in cui D’Auria ha dato vita a molteplici sculture con mango, zucca, anguria e zucchine.





«Chef Giuseppe D’Auria – commenta Roberto Lodovichi, presidente dell’Unione Regionali Cuochi Toscani – ha il potere di trasformare i prodotti gastronomici in vere e proprie opere d’arte. Ci congratuliamo con lui per il meritato successo che è frutto di anni di impegno, preparazione, formazione e passione. Questi risultati testimoniano le capacità dei nostri professionisti di eccellere in ogni ambito, andando ad arricchire ulteriormente un 2024 particolarmente entusiasmante che ha visto la nostra regione trionfare anche ai Campionati della Cucina Italiana».