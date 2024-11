La firma di Farmo nel favoloso dolce di Natale senza glutine

Photo credits: fonte ufficio stampa

Dopo i classici assaggi di panettoni, pandori, torroni in tutte le loro versioni in una tavola che si rispetti non può certo mancare il dolce della casa.





Stupire dunque tutti al "lunch of the year" sfornando una deliziosa ricetta di originale pasticceria, leggera e sorprendente, in grado di conquistare palati sopraffini, è un dovere oltre che un piacere.





E cosa c’è poi di meglio se il tutto avviene nel rispetto di un’alimentazione "light" senza glutine? È un qualcosa di possibile, per certi versi (sempre) consigliabile.





La filosofia di Farmo rispecchia quella non proprio sottile differenza che c’è tra il mangiare bene e il mangiare "meglio".





La foodblogger di "Merende da Favola" Arianna Tosatto, nella sua riconosciuta veste di Pastry Chef Farmo, suggerisce per la Festa delle Feste un favoloso dessert "fai da te": la ghiotta sorpresa finale è una bellissima, buonissima ciambella natalizia super profumata, con impasto a farina Farmo senza glutine e farina di mandorle, con copertura al cioccolato bianco decorata (con abili mani di cake designer) con rametti di rosmarino, chicchi di melagrana e “innevata” di zucchero a velo. Nell’occasione più speciale non solo la gola, anche l’occhio vuol la sua parte.





Alla base di questa originale e intrigante golosità c’è allora l’esclusiva miscela Farmo Fibrepan-Cake gluten free che, grazie alla sua elevata lavorabilità e capacità di donare la migliore lievitazione ed elasticità, è il toccasana per ghiotte (e digeribili) preparazioni.





Per il prossimo 25 dicembre chi è alla ricerca di ispirazione e creatività, può dunque trasformarsi in wellness chef Farmo e regalare ad amici e parenti originali dolcezze ricche di bontà e di eleganza, per gustare (e degustare) la più dolce atmosfera del Natale. Basta seguire la ricetta.





CIAMBELLA DI NATALE





Ingredienti:





140 g di Fibrepan-Cake di Farmo

60 g di farina di mandorle

20 g di cacao amaro in polvere

3 uova (a temperatura ambiente) di galline felici

120 g di zucchero di canna

125 ml di yogurt bianco (1 vasetto)

50 ml di olio di semi di girasole

1 bustina di lievito per dolci da 16 g





Ingredienti per la decorazione:





100 g di cioccolato bianco (1 tavoletta)

chicchi dimezza melagrana

3 rametti di rosmarino

q.b. zucchero a velo





PROCEDIMENTO:





In una capiente ciotola, mettere le uova insieme allo zucchero di canna e sbattere con le fruste elettriche per circa 2/3 minuti, fino a quando il composto risulterà spumoso e raddoppiato di volume. Aggiungere in seguito lo yogurt e l’olio di semi e sbattere nuovamente il composto.

In ultimo, aggiungere al composto le farine, setacciandole precedentemente in una ciotola e mischiandole fra loro: farina senza glutine Fibrepan-Cake Farmo, farina di mandorle, cacao amaro in polvere e lievito.

Imburrare una tortiera a ciambella classica (o con decori). Versare all’interno il composto e mettere in forno statico a 180 gradi per circa 35/40 minuti.

Fare sempre la prova dello stecchino per verificare la cottura prima di sfornare. Lasciare raffreddare completamente prima di decorare la torta.

Sciogliere il cioccolato bianco a bagnomaria, lasciarlo raffreddare 5 minuti e spargerlo sulla superficie della torta. Appoggiare i rametti di rosmarino e disporre i chicchi di melagrana intorno, in modo che si possano attaccare al cioccolato.

In ultimo, spolverare dello zucchero a velo sull’intera superficie per ricreare l’effetto neve tipico dell’inverno.