Elezioni USA 2024, Trump 47esimo presidente: gli Swing States decidono ancora le presidenziali

Washington D.C. – Trump è il 47esimo presidente deli Stati Uniti. Lo riporta una proiezione Fox News. Come previsto, sono gli Swing States a rivelarsi decisivi nella corsa presidenziale tra Kamala Harris e Donald Trump. Quando lo spoglio è ancora in corso, l’ex presidente ha già conquistato il North Carolina e la Georgia, e i primi dati lo vedono in testa anche negli altri stati chiave ancora in bilico.

La strategia di Trump per assicurarsi la presidenza potrebbe richiedere una sola vittoria nei cosiddetti stati del “Blue Wall” – Pennsylvania, Michigan o Wisconsin – storicamente democratici ma spesso decisivi nelle ultime elezioni. Harris, dal canto suo, ha assolutamente bisogno di assicurarsi la vittoria in questi tre stati per mantenere la speranza di diventare la prima donna presidente degli Stati Uniti.

Le Camere del Congresso in bilico

Contemporaneamente al voto presidenziale, gli americani stanno scegliendo anche i nuovi rappresentanti al Congresso, dove si delineano cambiamenti significativi. Secondo i principali media statunitensi, i repubblicani sono riusciti a strappare ai democratici il controllo del Senato, un risultato che darà loro maggiore peso legislativo indipendentemente dal vincitore della presidenza. La situazione per la Camera dei Rappresentanti resta ancora aperta, con una corsa serrata che non permette di anticipare il risultato.

Arizona: i cittadini scelgono l’estensione del diritto all’aborto

In Arizona, oltre alla scelta presidenziale, gli elettori sono stati chiamati a esprimersi su un referendum chiave per l’estensione del diritto all’aborto. I media americani riportano che il “sì” ha prevalso, garantendo così un diritto ampliato alle donne nello stato, che diventa uno dei primi a riaffermare questa libertà dopo la recente decisione della Corte Suprema di lasciare la questione dell’aborto in mano ai singoli stati.

Le prossime ore saranno cruciali per definire il destino politico degli Stati Uniti, con il conteggio dei voti che continuerà a portare aggiornamenti decisivi in questa corsa elettorale serrata.