'Dell’acqua e le onde', rinasce il muro d’ingresso di Piscina Procida di Milano Sport

Una città più colorata a partire da un murale: è questo l'obiettivo di Magma Project, che in collaborazione con WAU! Milano e il sostegno di un'azienda italiana di costruzioni, ha ridisegnato il muro di ingresso della Piscina Procida di Milano Sport, sviluppando il concept dal tema "L'acqua, il mare e le onde" all'ingresso di uno spazio pubblico destinato all'attività fisica e sportiva e quindi al benessere dei cittadini.





Più di 250 mq di blu, nel grigiore dell’asfalto





Con più di 250 mq di superficie, 5 colori sui toni del blu, un insieme di forme circolari di tre dimensioni e linee orizzontali dalle diverse sfumature sullo sfondo, il murale realizzato da una squadra di 60 collaboratori facenti capo a una rinomata azienda italiana di costruzione mira a riprodurre e interpretare il ritmo multidirezionale delle onde, trasformando l’area antistante alla piscina e redendola più fruibile e identificabile mediante la freschezza e l’immediatezza del colore del mare.





Riqualificazione urbana attraverso la bellezza





L’intervento si colloca nell’ambito del più ampio progetto di riappropriazione e riqualificazione di alcune aree degradate della città, promosso da Milano Sport, Comune, Municipio 8 e portato avanti con il coinvolgimento di consolidate realtà di cittadinanza attiva (tra cui le scuole e il Volontariato civico). Non si tratta della semplice pulizia degli spazi e del rispristino dei muri, ma dell’adozione di interventi di urbanismo tattico, pensati per dare vita a opere d’impatto, capaci di veicolare un messaggio di bellezza fruibile da tutti coloro che vivono ogni giorno la città.





Parola chiave: street-art





Questo murale costituisce una nuova opera di street-art che si aggiunge alle molte che stanno trasformando la città, a riconferma di come questo tipo di linguaggio artistico possa essere un efficace format di intervento urbano creativo e sostenibile.

A occuparsi della manutenzione del progetto realizzato da Magma Project sarà WAU! Milano, l’associazione che con scrupolo cura numerose opere e progetti di urbanismo tattico nella città.





Notizie in più





Magma Project è una realtà italo-coreana, nata dal duo Ji Hye Choi, Architetto e Ricercatrice sudcoreana e Paolo Calafiore, Scenografo e Lighting Designer italiano. Questa impresa opera tra Milano e Seoul nell’ambito della progettazione e della consulenza di allestimenti e installazioni temporanee e non, con l’obiettivo di fondere Arte, Design e Architettura e dare vita a un crogiuolo di idee e progetti pensati per creare valore reale per le persone, migliorare il territorio e gli spazi in cui vivono e rendere il panorama cittadino più accogliente, sostenibile, inclusivo ed emozionante.

Un’attività a cui possono partecipare i singoli cittadini, ma che ha come fine quello di generare un impatto più ampio, una bellezza e un valore fruibili su larga scala, in modo collettivo e concreto, nell’ambito di comunità che, proprio attraverso queste forme espressive, possono sentirsi più coese e felici. Il nome d’altronde non è casuale: rimanda a quel magma da cui si formano nuove terre: un tutto indistinto di materia fusa e primordiale, che è fonte di continua rigenerazione e vita.





WAU! Milano





Acronimo di "We Are Urban", WAU! è un’organizzazione di volontariato che ha come obiettivo il miglioramento della qualità della vita attraverso interventi di riqualificazione e valorizzazione della città che coinvolgano in modo attivo coloro che la percorrono e la vivono quotidianamente. Dal 2006 l’associazione ricopre un ruolo di regia nei numerosi eventi che hanno coinvolto migliaia di cittadini, collaborando con scuole, comitati, fondazioni, social street, aziende e tutti coloro che condividono la visione di una città partecipata dove tutti possono contribuire al miglioramento di un luogo.