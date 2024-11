Black Friday: in Italia 280 euro di spesa prevista, più qualità che quantità

Secondo uno studio di Scalapay, fintech italiana specializzata nel Buy Now Pay Later (BNPL). Gli italiani pensano di spendere per il black friday meno dei francesi (309 €), più degli spagnoli (238€) e sempre di più tramite il "social commerce". Mancini, CEO di Scalapay: "Gli italiani sempre più strategici nelle loro decisioni d'acquisto, con una particolare attenzione ai prodotti essenziali per l'inverno e ai regali natalizi"





MILANO - Per il prossimo Black Friday gli italiani hanno preventivato di spendere mediamente 273 euro, faranno meno acquisti dello scorso anno (in particolare per moda, bellezza e accessori), ma punteranno su beni di maggior valore. Secondo uno studio di Scalapay, fintech italiana leader in Europa nel Buy Now Pay Later (BNPL), gli italiani spenderanno in media il 12% in meno dei francesi (309€), il 14% in più degli spagnoli (238€) e sempre di più attraverso BNPL, il +55% nelle due settimane che coinvolgono il Black Friday. I consumatori del nostro Paese mostrano una preferenza per gli acquisti pomeridiani e serali, circa la metà dopo le 15, e già dal 2022 sempre più italiani sfruttano le promozioni del Cyber Monday: +10% di ordini rispetto alla media del sabato e domenica con picchi di ordini del 30% sul totale del “Black Weekend” per diverse categorie come elettronica, salute e benessere e Beauty.





"Questo riflette un comportamento pianificato e rilassato, con un forte utilizzo dei servizi di "Buy Now, Pay Later", che consentono di gestire il budget in modo flessibile" afferma Simone Mancini, CEO di Scalapay "Gli italiani adottano comportamenti sempre più strategici nelle loro decisioni d'acquisto, con una particolare attenzione ai prodotti essenziali per l'inverno e ai regali natalizi. Il Black Friday è visto come un'opportunità per pianificare le spese, con il 59% dei consumatori europei che partecipa regolarmente a questo evento. In Italia c’è anche una tendenza al 'Black Fall', i consumatori iniziano a confrontare prezzi e offerte già a partire da metà settembre, estendendo il periodo promozionale".





I dati rivelano differenze significative tra i vari Paesi: in Francia, i consumatori tendono a spendere di più, con un aumento del 99% negli ordini di gioielli e orologi durante questo periodo, mentre in Spagna l'interesse si concentra su prodotti di bellezza e moda. In crescita i settori moda, casa e tecnologia.





Si prevede che la moda continuerà a dominare gli acquisti anche durante il Black Friday 2024, con particolare attenzione ai prodotti di lusso. Inoltre, il mercato della casa e giardino mostra un forte interesse per articoli legati al benessere domestico e decorazioni festive, mentre la domotica, la tecnologia per la casa intelligente, registra vendite in forte crescita. Il settore Fai da Te ha visto un forte aumento di interesse durante i Black Friday. Le ricerche di tessuti e biancheria da letto, durante i periodi promozionali, sono aumentate del 41% rispetto ad altri periodi, mentre le vendite di decorazioni natalizie sono salite del 291%. Anche gli elettrodomestici da cucina e i mobili per ufficio sono stati tra i prodotti più acquistati, con un valore medio degli ordini di 280 €.





Lo shopping online cambia pelle. I brand di moda stanno riconoscendo che il formato a griglia standard degli e-commerce, in cui i consumatori scorrono liste infinite tra prodotti simili, non rendono più come prima, in particolare tra le generazioni più giovani. Questi acquirenti desiderano esperienze personalizzate, simili ai contenuti che vedono sui social media, il che ha reso sempre più popolare e utilizzato il social commerce, l’acquisto tramite social che consente di fare un’esperienza più completa del prodotto che si desidera comprare





Le previsioni per il Black Friday 2024 evidenziano anche un cambiamento nei comportamenti d'acquisto in Italia, dove la razionalità e la pianificazione diventano sempre più centrali. Con l’avvicinarsi dell’attesissimo Black Friday 2024, Scalapay, che offre il suo strumento di pagamento ad oltre 7.000 negozi fisici e più di 8.000 e-store di marchi molto noti, vede un consumatore che compra meno articoli, ma di maggiore valore: beni di lusso come smartphone di ultima generazione o borse firmate, prodotti per il benessere e per la bellezza, novità per la casa e altri oggetti. "Acquisti- conclude Mancini - frutto di una ricerca meticolosa e di una consapevolezza sempre più forte in un contesto che si prevede sempre più digitalizzato, una nuova sfida al passo coi tempi in tutti i settori".