Azienda Agrimontana, presentato il progetto Agricacao a Milano

Dott.ssa Chiara Bardini, Davide Comaschi e Dottor Luigi Bardini (Photo credits: fonte Aromi-Group)

MILANO - Agricacao, il nuovo brand dedicato al cioccolato di Agrimontana che si rivolge ai professionisti, è stato presentato in conferenza stampa alla Torre Allianz a Milano mercoledì 20 novembre. Con questa novità, l’azienda leader nel segmento premium per la frutta candita, confetture e marrons glacés, ha ufficializzato il proprio ingresso nel mondo del cioccolato. Per l’occasione, il maître chocolatier Davide Comaschi ha guidato una degustazione di praline realizzate con una selezione di referenze Agricacao, spiegandone potenzialità, specificità e profilo aromatico. - Agricacao, il nuovo brand dedicato al cioccolato di Agrimontana che si rivolge ai professionisti, è stato presentato in conferenza stampa alla Torre Allianz a Milano mercoledì 20 novembre. Con questa novità, l’azienda leader nel segmento premium per la frutta candita, confetture e marrons glacés, ha ufficializzato il proprio ingresso nel mondo del cioccolato. Per l’occasione, il maître chocolatier Davide Comaschi ha guidato una degustazione di praline realizzate con una selezione di referenze Agricacao, spiegandone potenzialità, specificità e profilo aromatico.





Luigi Bardini, Direttore Generale Azienda Agrimontana Spa, spiega: «Agrimontana serve l’alta pasticceria da più di 50 anni, con ingredienti creati per rispondere alle esigenze del professionista più attento alla qualità. Il rispetto e la valorizzazione delle materie prime sono nostri capisaldi. Il cacao è un’estensione naturale del nostro assortimento che si iscrive a pieno titolo nel percorso di crescita che da anni l’Azienda sta registrando, un investimento rilevante che vuole confermare il nostro dinamismo e l’impegno a migliorarsi sempre, per accompagnare a tutto tondo l’artigiano, lo chef, il gelatiere. Il cioccolato Agricacao vuole essere una proposta italiana per il professionista che cerchi masse e coperture realizzate con protocolli produttivi e controlli di filiera rigorosi, attenti a lavorare sui due fronti indissociabili dell’aromaticità e della tecnicità, nel pieno rispetto di tutti gli attori della filiera».





La scelta di creare la nuova linea a base di cacao nasce dal desiderio di Agrimontana di rispondere in maniera ancora più incisiva alle esigenze di tutti i professionisti. Avvalendosi di consulenti di alto profilo, fra i massimi esperti del cioccolato in Italia e non solo, Agrimontana è riuscita a coniugare artigianalità ed expertise portando sul mercato una gamma di referenze completa e funzionale.





Il progetto Agricacao nasce da una meticolosa ricerca sulla materia prima. Agrimontana ha scelto le migliori varietà di cacao al mondo, impegnandosi a valorizzarne le origini e i profili aromatici. Il maître chocolatier Davide Comaschi, già World Chocolate Master e membro AMPI e Relais Dessert, ha guidato una degustazione esclusiva, al DaV Milano, dei prodotti Agricacao, illustrandone le caratteristiche uniche sia dal punto di vista tecnico che del profilo aromatico.





Ancora Luigi Bardini: «Il confronto attivo con i professionisti è per Agrimontana un modus operandi da sempre, l’unico che permetta di fornire gli ingredienti adeguati alle loro esigenze. Creiamo a partire dai loro suggerimenti, siamo a loro disposizione con la nostra R&D interna per proporre novità e ricettazioni corrispondenti ai loro bisogni e alle tendenze del mercato, selezioniamo materie prime dei loro territori. Con Agricacao vogliamo spingere anche oltre queste collaborazioni virtuose e presentiamo numerose referenze “Signature”, firmate in partnership con grandi nomi del mondo del cioccolato in Italia e in Francia. Intendiamo rendere tangibile con referenze firmate che Agricacao è una combinazione vincente della nostra passione e della loro expertise».





Tutti i prodotti Agricacao sono caratterizzati da un’alta lavorabilità e da un profilo aromatico unico. In linea sono già disponibili tre referenze di cioccolato bianco: Bianco Alpi, prodotto con latte italiano di filiera alpina piemontese; Bianco FG, sviluppato con il chocolatier MOF Fabrice Gillotte; e Bianco Caramel, dal gusto caramellato.





La selezione Gourmet Agricacao include ingredienti a base cacao realizzati con ricette più complesse: Gianduja latte per i lievitati, cacao in polvere, crema bitter e granella di cioccolato per gelateria. Altra novità sono i cioccolati vegan Almondcoa, proposti in versione bianca e classica che, come Bianco Caramel, portano la firma del chocolatier francese Julien Dechenaud.





Il brand Agricacao sarà ufficialmente presentato a gennaio in occasione delle fiere di settore e comprenderà anche cioccolati a forte connotazione aromatica, inclusi monorigine provenienti da Venezuela, Ecuador, Perù e Costa Rica. Inoltre, ci saranno delle selezioni raccolte e trattate in Africa (Ghana e Camerun), pensate per fornire un ampio assortimento per pasticceria, cioccolateria e gelateria.





Agricacao utilizza pregiate varietà, selezionate direttamente dalle piantagioni, che vengono lavorate preservandone le caratteristiche genetiche e botaniche, a garanzia di un profilo aromatico unico che riflette il terroir di origine. Una peculiarità distintiva del progetto è la gestione femminile delle piantagioni, un omaggio alla competenza e alla dedizione delle donne che ne sono custodi. Ogni referenza porta un nome femminile ed è rappresentata dal fiore simbolo del paese di provenienza. Così, Victoria e Floria richiamano l’Ecuador, Milagros celebra il Perù, Akan rappresenta il Ghana, e Aristid rende omaggio al Camerun.





Per offrire un assaggio del potenziale della nuova linea di Agrimontana, ai presenti è stata omaggiata una gift box contenente una barretta di cioccolato Agricacao in edizione limitata e una selezione dei Carati di Davide Comaschi, praline create con i prodotti Agricacao e Agrimontana.





La barretta è stata realizzata con cacao Chuao Criollo, una varietà venezuelana tra le più rare al mondo, che costituisce solo lo 0,01% della produzione globale. Un’esperienza di gusto straordinaria, caratterizzata dalla dolcezza e dalla rotondità tipiche delle sue fave bianche. Disponibile per un periodo limitato, potrà essere acquistata direttamente sull’e-commerce di Agrimontana.





I Carati di Davide Comaschi rappresentano appieno le potenzialità di Agricacao. Proposte in cinque gusti diversi, le praline, con la loro iconica forma, sono autentiche opere d’arte gastronomiche che evidenziano l’eccezionale versatilità e qualità di questo nuovo brand per professionisti.





«E’ un privilegio poter partecipare fin dagli inizi ad un progetto ambizioso come lo è Agricacao, un progetto che unisce cultura del cioccolato, competenza, passione e artigianalità, e farlo per un’azienda italiana che da 50 anni contribuisce in modo concreto a dare lustro alla tradizione della pasticceria italiana in Italia e nel mondo, è molto stimolante. – afferma Davide Comaschi – Con la famiglia Bardini ci conosciamo da tempo, il loro impegno per l’eccellenza e il loro spirito imprenditoriale sono noti nel settore e non solo, è per me fonte di orgoglio essere parte di questo nuovo, grande progetto nel mondo del cioccolato».





Con il lancio di Agricacao, Agrimontana si impegna a promuovere la qualità, portando avanti valori di sostenibilità e artigianalità. La fusione di esperienza, passione e innovazione, caratteristiche di questo brand, promette di offrire ai professionisti soluzioni funzionali e adatte a rispondere a tutte le esigenze.