Ambiente: sanzionate 29 persone per accesso abusivo in area parco grazie alle fototrappole

VEZZANO LIGURE (SP), 26 novembre 2024 – I Carabinieri del Nucleo Forestale di Follo hanno sanzionato 29 persone per accesso abusivo con mezzi motorizzati all’interno del Parco Naturale Regionale Montemarcello-Magra-Vara. L’operazione si è svolta nella località Piano di Vezzano, sulla sponda sinistra del fiume Magra, ed è stata possibile grazie all’utilizzo di fototrappole installate per monitorare il rispetto delle norme vigenti.

Le violazioni accertate

Le immagini e i video prodotti dalle fototrappole hanno documentato numerosi ingressi non autorizzati di veicoli a motore nell’area protetta, in violazione del regolamento del parco. I Forestali hanno quindi elevato 29 sanzioni amministrative, per un totale di 2.900 euro.

Durante le verifiche, sono stati inoltre rilevati numerosi abbandoni di rifiuti. Gli episodi sono stati segnalati agli enti competenti, che provvederanno alla rimozione e al ripristino dell’area.

Impatto ambientale e misure di tutela

Nonostante la presenza di chiara segnaletica verticale che vieta l’accesso ai mezzi motorizzati, le violazioni continuano a rappresentare una grave minaccia per la salvaguardia del paesaggio, della flora e della fauna protette e dei loro habitat. L’uso di veicoli in queste aree provoca danni irreversibili agli ecosistemi, compromettendo il delicato equilibrio della biodiversità.

L’operazione rientra nell’attività di contrasto svolta dal Comando Regione Carabinieri Forestale, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle norme ambientali nelle aree protette e sensibilizzare i cittadini sull’importanza della tutela del patrimonio naturale.

L’invito delle autorità

I Carabinieri rinnovano l’invito alla popolazione a rispettare i regolamenti delle aree protette e a segnalare eventuali violazioni, sottolineando che il rispetto delle norme è essenziale per la preservazione di ambienti naturali unici come quelli del Parco Montemarcello-Magra-Vara.