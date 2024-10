Uragano Milton devasta la Florida: vittime, allagamenti e blackout per milioni di persone

L’uragano Milton ha colpito duramente la Florida, provocando vittime, inondazioni e danni ingenti. Nonostante il suo passaggio da categoria 3 a categoria 1, le autorità americane hanno avvertito che l’impatto della tempesta continua a rappresentare un grave pericolo. Come riportato dalla NBC, "diverse" persone hanno perso la vita, con conferme da parte dello sceriffo della contea di St. Lucie, Keith Pearson, riguardo a morti avvenute nello Spanish Lakes Country Club, una comunità per anziani nei pressi di Fort Pierce.

Quasi 3 milioni di utenti sono rimasti senza corrente, con aree costiere come Pinellas, Hillsborough, Manatee e Sarasota tra le più colpite. Secondo il sito PowerOutage.us, oltre un quarto delle connessioni energetiche della Florida è attualmente non operativo, e si prevede che i blackout possano durare settimane. I venti, che hanno raggiunto i 200 km/h, e le piogge torrenziali hanno causato inondazioni che in alcuni casi hanno superato i 4 metri.

Le autorità hanno emesso un’emergenza di inondazione improvvisa nelle città di Tampa, St. Petersburg, Riverview e Palmetto, il livello più alto di allerta per le inondazioni, come riporta la CNN. Il Servizio Meteorologico Nazionale ha emesso oltre 50 allarmi tornado nel Sunshine State, con almeno sette tornado già registrati.

In risposta alla crescente emergenza, il presidente Joe Biden ha esortato i residenti nelle zone a rischio a seguire le indicazioni delle autorità e a evacuare. "È una questione di vita o di morte", ha sottolineato. Circa 5,9 milioni di persone sono sotto ordine di evacuazione obbligatorio, ma non è chiaro quanti stiano effettivamente lasciando le loro abitazioni. La fuga dalle aree costiere è già in corso, con lunghe code nelle autostrade e distributori di benzina esauriti.

“Milton è la tempesta del secolo,” ha dichiarato Biden, mentre la vicepresidente Kamala Harris ha avvertito che “può essere catastrofico.” L’urgente appello delle autorità sottolinea l'importanza di prepararsi e agire rapidamente per la sicurezza dei cittadini.