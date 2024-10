Un nuovo capitolo nella storia di Paluani: Officina Dolciaria Verona, i dolci delle ricorrenze fatti nei modi e nei tempi giusti, come una volta

Paluani, noto marchio dolciario veronese con più di un secolo di storia, si prepara a vivere la stagione natalizia 2024 con un’immagine rinnovata: al centro di questa trasformazione c’è il racconto dell’Officina Dolciaria Verona, una fabbrica di dolcezza in cui la scrupolosa selezione degli ingredienti, la maestria nelle lavorazioni manuali e la magia dell’attesa sono il segreto dell’eccellenza dei prodotti Paluani. Paluani, noto marchio dolciario veronese con più di un secolo di storia, si prepara a vivere la stagione natalizia 2024 con un’immagine rinnovata: al centro di questa trasformazione c’è il racconto dell’Officina Dolciaria Verona, una fabbrica di dolcezza in cui la scrupolosa selezione degli ingredienti, la maestria nelle lavorazioni manuali e la magia dell’attesa sono il segreto dell’eccellenza dei prodotti Paluani.





Il nuovo posizionamento si basa sul "metodo del tempo giusto", un’arte tramandata da oltre cento anni che dedica cura e attenzione a ogni fase di produzione: dal "Levà", come è chiamato in gergo veronese il lievito naturale, alla "cavata" dallo stampo, dalla lavorazione in quattro impasti al raffreddamento al naturale, il tutto con un ritmo che non ha né fretta né lentezza.





In Paluani ogni prodotto nasce dalla selezione accurata di ingredienti di prima qualità per garantire una sofficità unica: dal latte fresco italiano al lievito naturale, dalle uova fresche alle creme fatte in casa.





Il rinnovamento del brand passa anche attraverso un cambio di immagine: il packaging di Paluani si tinge di arancione, simbolo di energia, vitalità e innovazione. Questo nuovo design segna una vera e propria rivoluzione e punta a raccontare una storia di brand unica e differenziante, che si allontana dal classico linguaggio visivo a cui il consumatore è ormai abituato, trasmettendo un approccio contemporaneo al periodo natalizio





"Con il nuovo posizionamento di Paluani vogliamo da un lato dare valore ai cento anni di tradizione che ci legano alla città di Verona e dall’altro portare avanti una continua ricerca dell’eccellenza che da sempre ci contraddistingue. Questi elementi, simbolo del nostro impegno a comunicare l’arte del saper fare e la tradizione con una visione moderna e dinamica, hanno portato al rinnovamento Officina Dolciaria Verona, cuore pulsante della nostra fabbrica di dolcezze" Bernadette Bevacqua, CEO di Sperlari.





La nuova identità di Paluani, Officina Dolciaria Verona, sarà anche al centro di una campagna di comunicazione che prenderà il via a dicembre con un piano media integrato sui principali canali digitali e TV. Con un linguaggio originale, la campagna mira a coinvolgere un ampio pubblico, sottolineando il restyling del brand e la volontà di avvicinarsi a un target più giovane.





Le novità Paluani per una visione moderna del Natale





Per celebrare il Natale 2024 Paluani presenta inoltre una nuova linea di prodotti lievitati farciti: "i Golosi", una gamma di pandori e panettoni arricchiti con creme fatte in casa e deliziose finiture. Le creme nascono nel cuore dell’Officina Dolciaria Verona: questo permette di mantenere un elevato controllo sugli ingredienti e sul processo produttivo per farciture uniche e di alta qualità. La linea offre cinque versioni di pandoro (crema al gianduia Zanzibar, crema chantilly, crema al caramello salato, con gocce di cioccolato, crema al pistacchio) e due panettoni (crema al gianduia Zanzibar, crema al pistacchio), tutti caratterizzati da un gusto irresistibile e dalla sofficità unica di Paluani.

Da inizio novembre sarà live il nuovo sito di brand www.paluani.it, non soltanto una vetrina dell’intera gamma di prodotti in assortimento, ma un racconto autentico del posizionamento di marca, grazie anche a una serie di contenuti esclusivi che apriranno le porte al cuore pulsante dell’Officina Dolciaria Verona.