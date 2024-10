Talento e creatività, contaminazioni e nuove frontiere, il calendario Eataly promuove la gastronomia del futuro

L’innovazione nasce dalla capacità di guardare oltre i confini, e chi meglio dei giovani con la loro voglia di sperimentare e rompere gli schemi, può portare avanti questa trasformazione? L’innovazione nasce dalla capacità di guardare oltre i confini, e chi meglio dei giovani con la loro voglia di sperimentare e rompere gli schemi, può portare avanti questa trasformazione?





Dal Rapporto sulla Ristorazione 2024 di FIPE Confcommercio, risulta che negli ultimi 15 anni in nessun settore l’occupazione è cresciuta tanto quanto nella ristorazione, e guardando i dati in base all’età, dal 2009 i lavoratori under 30 sono aumentati di circa 163 mila unità (+61,9%) e rappresentano circa il 40% dei lavoratori dipendenti.





Nel 2023 circa un imprenditore su due ha investito nel rinnovo delle attrezzature e nel potenziamento degli strumenti digitali per andare incontro ai nuovi trend di sostenibilità e innovazione, tanto da pianificare investimenti fino a 4 miliardi di euro per il 2024. Fondamentale anche il dato del 28,9% che segnala le imprese gestite da donne, con una maggiore presenza nel settore dei bar (33,1%), e delle attività guidate da under 35 che rappresentano il 12,9%.





Da queste considerazioni nasce l’interesse di Eataly di osservare da vicino la ristorazione del futuro attraverso la creazione di un palinsesto di appuntamenti selezionati per offrire un punto di vista sulla cucina di oggi e quella di domani. Un progetto che prende vita durante un momento di profonda trasformazione e innovazione per il flagship milanese, che ha da poco festeggiato i suoi dieci anni con un design più contemporaneo e una modalità completamente nuova di vivere gli spazi.





L’obiettivo è quello di dare spazio ai volti del futuro della gastronomia e al loro modo innovativo di intendere la cucina: non si tratta solamente di innovare, bensì di trovare nuove modalità per raccontare una storia attraverso il cibo, rispondendo alle sfide del nostro tempo. Gli chef di oggi sono portatori di tendenze e valori che stanno ridefinendo la cucina d’eccellenza: dalla sensibilità verso le questioni ambientali, che promuove una cucina sempre più sostenibile, attenta a ridurre gli sprechi e a valorizzare ingredienti locali e stagionali, fino alla ricerca di ambienti lavorativi inclusivi e diversificati, dove si crea un dialogo prezioso tra culture, tecniche e sapori, senza tralasciare l’importanza di valorizzare i piccoli produttori e le loro materie prime di qualità.





Il nuovo palinsesto, dal titolo "Giovani Talenti: incontro con la cucina del futuro", sarà un viaggio nella cucina d’autore a 360 gradi attraverso la firma di alcuni dei protagonisti della scena gastronomica italiana, nomi affermati che si accostano a giovani promesse che si alterneranno sul palcoscenico di Eataly Smeraldo per realizzare una serie di serate speciali in cui la gastronomia d’autore e le nuove tendenze diventano protagoniste.





"Giovani Talenti: incontro con la cucina del futuro" partirà il prossimo 6 novembre con un ciclo di diciassette cene che proseguiranno per tutto il 2025 coinvolgendo una selezione di giovani e talentuosi chef provenienti da tutta Italia tra cui Isabella Potì e Nicolas Cuevas di Bros’ Trattoria, Nicolò Quarteroni e Alessio Manzoni di Ferdy Wild, Caterina Ceraudo di Dattilo, Davide Marzullo di Trattoria contemporanea, Davide Di Fabio di Dalla Gioconda, Gaetano Torrente di Al Convento e Richard Abou Zaki e Pierpaolo Ferracuti di Retroscena e molti altri.





"Eataly Smeraldo si presenta con una veste nuova e contemporanea dove trovano posto momenti gastronomici accanto a eventi culturali, musicali, o di puro intrattenimento. Per la creazione di un programma di cene dedicate ai giovani talenti e alla cucina del futuro ci siamo rivolti a Identità Golose perché da 20 anni è un osservatorio attento del mondo enogastronomico internazionale e della cucina d’autore. Gli appuntamenti permetteranno ai nostri clienti di partecipare a vere e proprie esperienze attraverso le quali scoprire la scena culturale gastronomica di oggi e di domani".





"È un particolare piacere per noi di MAGENTAbureau ritrovare un programma di collaborazione con Eataly che coincide con il rilancio e la nuova immagine sia degli spazi che delle proposte e collaborazioni legate alla ristorazione al suo interno. Per molti anni, 10 anni, abbiamo seguito il processo di sviluppo di Eataly con grande interesse e coinvolgimento, in particolare in America realizzando Identità New York. Oggi riprendiamo il filo del discorso su un terreno che ci è particolarmente congeniale: i giovani talenti. Per tanti anni giovani talenti è stato quasi sinonimo di emergenti; oggi, al contrario, chiamiamo ad essere protagonisti dell’identità della nuova Eataly giovani spesso già stellati e affermati con format di ristorazione innovativi" ha dichiarato Andrea Cipolloni, Group CEO Eataly.





Questi i primi appuntamenti in programma:

– Mercoledì 6 novembre: Cena con protagonisti Chef Isabella Potì e Chef Nicolas Cuevas – Bros’ Trattoria, Scorrano (Lecce)

– Mercoledì 27 novembre: Aperitivo didattico e Cena con protagonisti Nicolò Quarteroni e Chef Alessio Manzoni – Ferdy Wild, Lenna (Bergamo)

– Mercoledì 11 dicembre: Aperitivo e Cena con protagonista Chef Caterina Ceraudo – Dattilo di Strongoli (Crotone) | 1 stella Michelin