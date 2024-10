Roma, premio 'Chef del Cinema' a Mirco Vigna

. ROMA – “Chef del Cinema e della Tv” per l’intensa attività di food blogger sulle piattaforme in tema di ristorazione e gastronomia in genere (in primis su Julius +).Lo chef pugliese (Presicce-Acquarica) pluristellato Mirco Antonio Vigna (responsabile regionale AIC ed executive chef al “Messapia” di S. Maria di Leuca) aggiunge un altro trofeo alla sua già ricca bacheca, in vista dei mondiali in Thailandia con la Nazionale Cuochi (2025). Ricordiamo gli ultimi: Medaglia d’oro per la cucina tradizionale, vincitore del contest tv Lamborghini, 5 stelle d’oro della cucina, etc.Il prestigioso premio dedicato agli Chef, Chef Tv, Personal Chef, Vip Chef & Foof Blogger in una delle tante manifestazioni collaterali della 19ma edizione della Festa del Cinema di Roma (18-29 Ottobre) che si è svolta al Centro Congressi Frentani (Roma).