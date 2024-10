Ottobre è il mese dello zafferano a Palazzo di Varignana

Photo credits: fonte ufficio stampa Nemo Monti

I colli bolognesi, terra generosa non solo di olio e vino: tra i terreni di proprietà dell'azienda agricola di Palazzo di Varignana – resort a pochi km da Bologna e Castel San Pietro Terme – spicca una piccola e rara produzione di zafferano italiano. La coltivazione si trova all'interno dell'Orto Giardino di Rio Rosso, angolo terrazzato adibito a quarantadue diverse erbe aromatiche. E proprio in questi giorni di inizio ottobre si darà il via alla raccolta: di mattina presto quando i fiori di Crocus sativus sono ancora chiusi, come vuole la tradizione, e rigorosamente a mano, per preservare i preziosi stimmi.





Evasioni di gusto – L’essenza dello zafferano, dall’11 ottobre al 10 novembre





La raccolta sarà l’inizio di un percorso che accompagnerà gli ospiti per un mese intero: per celebrare l’unicità di questa coltivazione – angolo "d’oro" all’interno di un’azienda agricola nota per la produzione di olio extravergine e vino – Palazzo di Varignana propone un percorso alla scoperta del gusto e delle proprietà dello zafferano. Due i momenti clou dell’esperienza "Evasioni di gusto – L’essenza dello zafferano", prenotabile nei weekend dall’11 ottobre al 10 novembre: la cena sulla storica Carrozza Ristorante del Treno Reale (a scelta tra venerdì, sabato o domenica sera) e il trattamento viso well-age antipollution allo zafferano.





Una nuova locomotiva per il Treno Reale





A far da scenografia al menù sarà la Carrozza Ristorante del Treno Reale, autentica carrozza del 1921, riportata a nuova vita nel 2023 e collocata nel giardino di Palazzo di Varignana: tra sedili in velluto, ornamenti in foglia d’oro e le decorazioni pittoriche dell’artista Giovanni Bressana, sarà proposto un vero e proprio viaggio tutto italiano che vede lo zafferano tra i protagonisti: si incomincia con un benvenuto all’insegna del signature cocktail Saffron Royal, rivisitazione del classico cocktail internazionale Kir Royal, realizzato con il Villa Amagioia Metodo Classico Brut di Palazzo di Varignana e liquore allo zafferano. Poi si esplora la "tappa Torino" (battuta di fassona piemontese, zafferano in due consistenze, parmigiano e nocciole, in abbinamento Pinot Grigio "Jesera" DOC 2023 Venica) e si chiude in dolcezza con la "tappa Napoli" (Limone, Zafferano, Cacao, in abbinamento Passito di Albana di Romagna "Arrocco" DOCG 2022 Fattoria Zerbina). Qui il menù completo. A partire da questo autunno, la scenografica carrozza è "completata" dall’aggiunta di un altrettanto antica locomotiva a vapore: due pezzi che hanno fatto la storia del trasporto ferroviario italiano, entrambi rinati a nuovo uso grazie alla passione di Carlo Gherardi, fondatore del resort. La locomotiva, new entry nel magnifico parco di Palazzo di Varignana, è un modello 740, uno dei più diffusi modelli a vapore del nostro paese. La sua storia è lunga e affascinante: costruita nelle Officine Meccaniche di Milano (OM) con il numero di fabbrica 722, entrò in servizio il 24 marzo 1921. Fu utilizzata in Toscana, poi nella zona di Benevento e nel 1928 trasferita in Romagna fino alla Seconda Guerra Mondiale, quando giunse al Deposito di Catania. La sua ultima apparizione? Rifacendoci alle testimonianze del fotografo Arnaldo Vescovo, è altamente probabile che l’ultima volta in cui la 740 di Varignana sia stata accesa risalga all’ottobre 1989, quando fu impiegata per uno spot pubblicitario della Barilla.





I benefici dello zafferano con Varsana SPA e la nuova maschera "effetto wow" allo zafferano





Gli stimmi dello zafferano contengono oltre 150 sostanze aromatiche volatili, componenti il suo olio essenziale ricco di carotenoidi che gli conferiscono il tipico colore giallo-oro ai piatti in cui viene utilizzato. Ma lo zafferano è anche un prezioso alleato della pelle: per questo Varsana SPA, tempio del benessere all’interno di Palazzo di Varignana, propone il trattamento viso well-age antipollution allo zafferano, oltre a sfruttarne le qualità nella sua linea cosmetica, arricchita da una nuova maschera allo zafferano. Questa va ad aggiungersi agli altri cosmetici a base di ingredienti coltivati nei terreni di Palazzo di Varignana, ovvero olio extravergine di oliva, melograno e uve Sangiovese.

«La linea cosmetica naturale Varsana SPA, creata grazie ai principi attivi estratti dalle materie prime coltivate dall’azienda agricola di Palazzo di Varignana, si arricchisce della nuova maschera allo zafferano. Abbiamo voluto realizzare un prodotto cosmetico di alta qualità e facile da utilizzare sia in viaggio che nella vita di tutti i giorni. Lo zafferano possiede elevate proprietà antiossidanti e antiage e la maschera garantisce un immediato effetto illuminante e idratante, perfetto prima di una grande serata» spiega la spa director Jennifer Theiss.

La maschera si aggiunge a un altro best seller della cosmetica a marchio Palazzo di Varignana: il detergente viso allo zafferano, polvere finissima che si trasforma in un cremoso detergente e aiuta a eliminare impurità e sebo in eccesso. Lo zafferano dell’azienda agricola di Palazzo di Varignana, in sinergia con la vitamina C pura, agisce inoltre come antiossidante e antipollution.





Il pacchetto "Evasioni di Gusto – L’essenza dello Zafferano"





La proposta di Palazzo di Varignana comprende una notte in suite executive per due persone, la colazione con corner dedicato ai prodotti di selezione e a km zero di Palazzo di Varignana, la cena con menù degustazione allo zafferano per due persone al Treno Reale Carrozza Ristorante, il trattamento viso well-age e antipollution allo zafferano, la maschera allo zafferano in omaggio, tre ore di ingresso al percorso tradizionale Varsana SPA comprensivo di accesso alla Grotta dei Calanchi e alla Cava d’Oro Bianco, piscine con idromassaggio, sauna finlandese, sauna mediterranea, bagno turco, docce emozionali, piscina sonora e area relax con corner tisaneria e infine accesso alle piscine esterne aperte da maggio a settembre di cui la Crystal pool con acqua dolce e salata con idromassaggi. Prezzo a partire da € 1.436.