Operazioni militari nella Striscia di Gaza: eliminati militanti Hamas, forse ucciso Yahya Sinwar

Durante le operazioni in corso delle forze di difesa israeliane (IDF) nella Striscia di Gaza, tre militanti sono stati eliminati. Secondo una nota ufficiale delle IDF, c’è la possibilità che uno dei terroristi fosse Yahya Sinwar, leader di Hamas, ma al momento l’identità degli individui uccisi non è ancora stata confermata. Le forze israeliane, in collaborazione con il Servizio di sicurezza israeliano (ISA), stanno verificando ulteriori dettagli.Le IDF hanno precisato che nell’edificio in cui si trovavano i terroristi non sono stati rilevati segni della presenza di ostaggi. L’operazione prosegue con la massima cautela per evitare ulteriori perdite di vite civili. Parallelamente, la tv israeliana Channel 12 ha riportato che "tutti i test effettuati indicano che il leader di Hamas Yahya Sinwar è stato eliminato", anche se le truppe israeliane sul campo non erano a conoscenza della sua presenza al momento dell’attacco.Nelle ultime ore, un attacco israeliano ha colpito una scuola che ospitava sfollati a Jabalya, nel nord di Gaza, provocando almeno 19 vittime, tra cui bambini, secondo quanto riferito da un funzionario del ministero della Salute della Striscia di Gaza. Decine di altre persone sono rimaste ferite nel raid, aggravando ulteriormente la crisi umanitaria in corso nella regione.L’esercito israeliano ha inoltre ordinato l’evacuazione di una zona nel distretto della Bekaa, nell'est del Libano, in vista di un attacco pianificato, aumentando le tensioni anche lungo il confine settentrionale tra Israele e Libano.Le operazioni militari nella regione rimangono altamente dinamiche, con potenziali implicazioni significative sia per le forze in campo sia per la popolazione civile coinvolta.