Ondata di maltempo sull'Italia: gravi danni in Emilia-Romagna e allerta in tutta la penisola

Un'ondata di maltempo sta flagellando l'Italia, causando situazioni critiche soprattutto in Emilia-Romagna. Nella regione, oltre 80 millimetri di pioggia sono caduti in sole quattro ore, provocando allagamenti diffusi nella città di Bologna e nelle aree circostanti. In particolare, a Botteghino di Zocca, frazione di Pianoro, i Vigili del Fuoco fluviali stanno recuperando il corpo senza vita di una persona dispersa da stanotte, dopo che l’auto su cui viaggiava è stata trascinata dalla piena del torrente Zena.Nella provincia di Forlì, a Cesenatico e Gatteo, i vigili del fuoco sono impegnati in operazioni di soccorso a causa di allagamenti, con squadre e mezzi specializzati nel rischio acquatico inviati in rinforzo a Bologna e Reggio Emilia. Molti torrenti sono esondati, rendendo numerose strade impraticabili e provocando blackout elettrici in varie zone della città. Nel centro di Bologna, un cinema è stato evacuato per sicurezza. Il sindaco Matteo Lepore ha diffuso un appello sui social media, invitando i cittadini a non uscire, evitare l'uso dell'auto e a salire ai piani alti se si trovano in prossimità dei corsi d'acqua.Il maltempo non ha risparmiato altre regioni. A Torino si monitora attentamente la piena del fiume Po, mentre frane e smottamenti colpiscono la Sicilia, con Catania trasformata in un vero e proprio fiume di fango. A Palermo, l’aeroporto ha ripreso le sue attività dopo gli allagamenti che ne avevano bloccato l’operatività.Anche nelle Marche e in Calabria la situazione è critica: in alcune zone si sono verificati allagamenti ed esondazioni, con allerta meteo elevata soprattutto nelle aree ioniche. La Protezione Civile ha diramato per oggi un'allerta 'arancione' in Emilia-Romagna, Calabria, Veneto, Basilicata e Lombardia, mentre in altre 13 regioni è stata segnalata un'allerta 'gialla' per il rischio di temporali e dissesti idrogeologici.La situazione resta in evoluzione e si prevede che il maltempo continuerà a imperversare anche nei prossimi giorni.