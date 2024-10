Monteverro ancora una volta tra i protagonisti del Merano Wine Festival

La Cantina gioiello di Capalbio dà appuntamento dal 9 all’11 novembre 2024 all’evento imprescindibile per gli amanti e i professionisti del vino





Immersa tra le colline della Maremma del Sud, territorio autentico, con a portata di sguardo il mare e il borgo medioevale di Capalbio, Monteverro si distingue per la sua dedizione all'autenticità e alla qualità, combinando la tradizione con tecniche enologiche all’avanguardia. Qui, tra i pendii dal terreno sassoso di argilla rossa e lo sguardo che dalle colline si perde verso l’orizzonte, la passione per il vino si respira a pieni polmoni e trova espressione, senza compromessi, nella lavorazione manuale e nelle tecniche di vinificazione innovative. In occasione del Merano Wine Festival sarà possibile degustare il frutto di questo impegno e l’autenticità, in un contesto dove si celebra il meglio della produzione enologica nazionale e internazionale. L’appuntamento è al Kuhrhaus – Gallery A, Stand 97. Monteverro presenterà in anteprima esclusiva alcune delle sue etichette più prestigiose: Chardonnay, Tinata, Terra di Monteverro e il Monteverro, annata 2020. Un viaggio sensoriale alla scoperta delle diverse sfumature della produzione della Cantina di Capalbio, attraverso un bianco e tre rossi.





Lo Chardonnay Monteverro è un vino che è una sfida prima, una scommessa poi: un grande vino bianco nella terra dei grandi vini rossi, originato da uve che crescono su suoli argillosi e ricchi di minerali, a poca distanza dal Mar Tirreno, dal quale soffia una brezza che dona al vino fresche sensazioni saline e mediterranee. Le scelte di affinamento – barrique e cemento – gli donano struttura e complessità. Uno Chardonnay unico nel suo genere sulla costa toscana, prodotto in quantità limitate.





Da una base di Syrah, aromatico e potente, e Grenache, fresco e complesso, il Tinata si caratterizza per sensualità e aromi mediterranei. Matura per il 70% in barrique di rovere francese (nuove per il 40%) per 16 mesi, il restante 30% affina in vasche in cemento a forma di uovo. Le uve crescono in uno dei migliori vigneti della tenuta attorno a una quercia secolare e a ridosso della macchia mediterranea, che conferisce al vino i tipici aromi di lavanda, rosmarino e timo. Il





Terra di Monteverro è un assemblaggio bordolese classico, prodotto a partire dai medesimi vitigni Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc e Petit Verdot, in proporzioni che possono variare. Affinato diciotto mesi in barrique francese, è piacevole e invitante fin da giovane, con i suoi aromi di macchia mediterranea e le note fruttate di ciliegia e frutti rossi.





Complesso ed elegante, il Monteverro - ottenuto da uve Cabernet Sauvignon e Franc, Merlot e Petit Verdot - risulta austero al primo approccio, ma si spiega poi in una grandissima varietà e intensità aromatica. Non sono le interminabili operazioni in cantina o i 24 mesi in barrique che fanno di un vino un autorevole ambasciatore della sua terra d’origine. È il frutto di un lavoro artigiano che inizia in vigna, con la paziente cura delle viti, la selezione rigorosa in fase di vendemmia, un’accurata valutazione delle specificità dei terroir durante l’assemblaggio. Dal 2010, Monteverro utilizza un sistema di controllo sviluppato dalla società Prooftag per garantire l’autenticità e integrità del suo vino di punta.





