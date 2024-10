Milano, l'Oratorio PIO XI di Quarto Oggiaro ha un nuovo campo da basket

MILANO - Lo sport offre da sempre tanti benefici: è salutare, rafforza il corpo e la mente, sviluppa lo spirito di squadra, la fiducia in se stessi, riduce lo stress e l’ansia e in alcuni casi può anche favorire il riscatto sociale di chi vive in condizioni disagiate. - Lo sport offre da sempre tanti benefici: è salutare, rafforza il corpo e la mente, sviluppa lo spirito di squadra, la fiducia in se stessi, riduce lo stress e l’ansia e in alcuni casi può anche favorire il riscatto sociale di chi vive in condizioni disagiate.





Con l’obiettivo di avvicinare i giovani allo sport e aiutare le persone che hanno più bisogno DEICHMANN, il più grande rivenditore di scarpe in Europa presente in Italia dal 2008, ha portato a termine l’iniziativa benefica "Playing for the Future" che, con il Patrocinio del Comune di Milano, ha previsto la creazione di un vero campo da basket outdoor presso l’area sportiva dell’Oratorio Pio XI di Quarto Oggiaro, zona di Milano in via Antonio Aldini 33. L’area per il campo è stata individuata da Sport Senza Frontiere, l’associazione che da 15 anni si occupa, in tutta Italia, di inclusione sociale attraverso lo sport, e che proprio in quel quartiere di Milano porta avanti il proprio intervento a favore di minori che vivono in condizioni di disagio socio-economico.





Grazie al sostegno finanziario di DEICHMANN, sono stati completati i lavori di rifacimento del vecchio campo da basket dell’oratorio, sottoposto a un'ampia ristrutturazione in chiave sostenibile con materiali di riciclo da Giochisport, per essere donato alla comunità e utilizzato gratuitamente dai bambini e giovani del quartiere come esempio virtuoso di responsabilità sociale e collettiva. La pavimentazione del campo è stata realizzata con gomma Nike Grind ricavata da 9.504 paia di scarpe da ginnastica riciclate.





Il taglio del nastro del nuovo campo da basket ha avuto luogo sabato 14 settembre con una grande giornata di festa e giochi organizzata J da WAP - We are Production, agenzia che organizza eventi sportivi, musicali e di intrattenimento, alla presenza di Padre Daniel Mauricio Filho, L.C. che gestisce l’oratorio, Salvo Romano, CEO di DEICHMANN Italia, Elena Gilberti, Direttore Generale di Sport Senza Frontiere e di tutti i soggetti coinvolti nell’iniziativa.





Per tutta la giornata 150 bambini in età scolare elementare e media inferiore, che si sono iscritti all’iniziativa tramite l’oratorio e che sono inseriti insieme alle loro famiglie, nei programmi di inclusione sociale di Sport Senza Frontiere, hanno avuto l’opportunità di praticare gratuitamente a rotazione un’ampia varietà di discipline sportive, quali basket, calcio, pallavolo, danza e atletica leggera, guidati da trainer professionisti, per provare vari sport, scoprire e sviluppare i propri talenti.





Durante la giornata è stata svelata anche l’opera "Games" realizzata nell’Oratorio da SMOE, noto artista murale attivo in vari ambiti dell’urban-art presente all’inaugurazione. Il murales, un tributo al gioco, allo sport e alla fantasia, ritrae discipline più disparate al fine di stimolare attraverso la curiosità le nuove generazioni che si affiancano per la prima volta al mondo dello sport.





Tutti gli iscritti alla giornata evento hanno avuto anche l’esclusiva opportunità di partecipare al laboratorio artistico "Teach kids Graffiti" durante il quale SMOE ha trasmesso le conoscenze dell’arte murale agli adolescenti, infondendo un seme di creatività per l’infanzia con l’obiettivo di creare cooperazione tra i giovani nel rispetto della libera espressione.





"Siamo molto fieri di aver portato a termine il nostro progetto per l’Oratorio Pio XI di Quarto Oggiaro e di lasciare in dono questo campo ai giovani del quartiere. Il nuovo impianto sportivo rappresenta molto più di un semplice spazio di gioco: è un simbolo di speranza e di crescita ma anche di responsabilità sociale e comunitaria - dichiara Salvo Romano, CEO di DEICHMANN Italia - La nostra azienda crede fermamente nell’inclusività e nell’importanza di investire nel futuro dei giovani. Con questa iniziativa benefica speriamo di aver contribuito ad offrire un luogo sicuro dove i giovani possano sentirsi accolti e ispirati, promuovendo i valori dello sport e dimostrando il nostro impegno verso una società più equa".





"L’oratorio è una realtà fondamentale nella nostra zona, è un luogo dove i ragazzi si ritrovano in un posto protetto dove divertirsi e crescere umanamente e spiritualmente - afferma Padre Daniel Mauricio Filho, L.C. - Questa iniziativa è una grande opportunità di rinnovamento per tutta la comunità. In quanto parrocchia, oratorio e società sportiva abbiamo sempre una grande affluenza di ragazzi, adolescenti, giovani e famiglie che dopo la scuola passano i pomeriggi da noi per giocare a pallacanestro, calcio e pallavolo. Siamo quindi davvero felici che un’azienda importante come DEICHMANN abbia investito nello sviluppo sociale ed educativo del nostro quartiere ancora in fase di riqualificazione. Il nostro sogno si è finalmente avverato!".