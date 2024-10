Elezioni regionali in Liguria: Marco Bucci in testa, ma affluenza in calo

GENOVA - Si è concluso il secondo giorno di votazioni per le elezioni regionali in Liguria, con le urne aperte ieri dalle 7 alle 23 e oggi dalle 7 fino alle 15. Attualmente è in corso lo spoglio delle schede e, secondo le proiezioni del consorzio Opinio Italia per la Rai, il candidato del centrodestra Marco Bucci risulta in testa, seppur con un margine ridotto rispetto al suo avversario del centrosinistra, Andrea Orlando. La competizione tra i due rappresenta, di fatto, la corsa per la successione di Giovanni Toti, anche se in totale sono nove i candidati in lizza.Tuttavia, l'affluenza alle urne si è dimostrata deludente, attestandosi al 45,9%, in forte calo rispetto al 53,4% registrato nelle elezioni del 2020. Tra le province liguri, Imperia ha mostrato la più alta percentuale di astensione. In totale, gli elettori chiamati a esprimere il proprio voto sono stati 1.341.799, distribuiti su 1.785 sezioni.Mentre il conteggio continua e le tensioni politiche si intensificano, gli occhi sono puntati sul risultato finale, che potrebbe avere un impatto significativo sulla direzione politica della Liguria nei prossimi anni.