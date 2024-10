Caos tasse, arriva l’AI che aiuta a districarsi con il Fisco

Nasce la prima intelligenza artificiale che aiuta le Partite Iva a districarsi nella giungla delle tasse





ROMA - È nata in Italia la prima intelligenza artificiale dedicata alle Partite Iva per aiutarle a guidarle nel complicato mondo delle tasse "Made in Italy".





Oggi si parla tanto di AI, riguardo la crescita delle economie, la facilitazione nel lavoro, e riguardo le scoperte nel campo della salute, ma nessuno ancora aveva pensato ad usarla per facilitare la vita delle partite iva con il fisco.





Per fortuna oggi alcuni sviluppatori italiani hanno finalmente pensato bene di applicare l’intelligenza artificiale anche nel campo delle tasse.





Il servizio è stato creato dal portale dedicato alle partite IVA "TaxMan". I programmatori del portale si sono perciò adoperati per poter sfruttare l’avanzata tecnologia di OpenAI per facilitare la vita ai milioni di Partite Iva italiane, alle prese con burocrazia e tasse.





Nasce cosi Forfettario.ai, la prima piattaforma italiana dedicata Partite Iva basata sull'intelligenza artificiale.





L’AI della piattaforma risponde così a tutte le domande sul regime forfettario, ed è "addestrata" con fonti selezionate e verificate dai commercialisti del gruppo TaxMan, una piattaforma per liberi professionisti usata da oltre 25.000 partite iva italiane.