A Celerina il rifugio gourmet sulla neve

Icona alberghiera dal 1906, il Cresta Palace Celerina diventa il rifugio perfetto per chi cerca un indirizzo dove trascorrere l'inverno sulla neve e intraprendere un viaggio gourmet. Con la sua posizione strategica, nel cuore di Celerina, a due passi dalle piste da sci del comprensorio St. Moritz Corviglia e la pista da pattinaggio, il Cresta Palace Celerina rappresenta l'indirizzo perfetto per tutti gli ospiti italiani, che siano famiglie, coppie o amici. Le sue camere e suite sono state recentemente rinnovate e offrono confort, design e una vista spettacolare sul paesaggio incantato dell'Engadina.





Aperto durante la stagione invernale dal 29 novembre 2024 al 30 marzo 2025, il Cresta Palace Celerina inaugura la stagione presentando "Engadine Skiing Pleasure" – una speciale proposta per trascorrere 2 notti per 2 persone in una Cresta Room, 2 ski pass e Dine Around – che permette agli ospiti di scegliere in quale ristorante dell’hotel cenare – ad un costo fisso.





È invidiabile l’offerta dei servizi – aperti anche agli ospiti esterni – dove il viaggio tra i sapori gourmet internazionali – anche mediterranei – attraversa cinque indirizzi e cucine differenti, oltre ad al vibrante Bar.





Giacomo – Guidato dello Chef Italiano Fabrizio Gianoncelli e dallo Chef Sud Americano Jorge Isaac Briseño, che collaborano con l’Executive Chef Rolf J. Schmitz – il the place to be dei sapori mediterranei che incontrano l’Engadina. Giacomo, con la sua giovane brigata mette in tavola una cucina dinamica, dove i sapori sono protagonisti. Ogni piatto porta gli ospiti nell’atmosfera mediterranea, anche se dalle vetrate di Giacomo si vede il paesaggio innevato. Tra le proposte Pinsa al pomodoro – Prosciutto di Parma – Tartare di manzo Angus, tartufo, pecorino, cipolla di Tropea – Risotto salvia, funghi porcini, capasanta, lardo di colonnata – Ravioli provolone e basilico – Tagliolini nero, granchio reale e pomodoro datterino; Crema di Zucca o Lenticchie; fritto misto o Sogliola con crema di zafferano, carciofo e culatello di Zibello; Guancia di vitello brasata, purè di patate e verdure.





Immancabili i dolci più amati e una proposta speciale, quella dei classici della pasticceria dei Fratelli Klainguti che da Pontresina raggiunsero Genova e qui da 150 anni custodiscono antiche ricette che propongono anche al Ristorante Giacomo, tra cui la Torta Zena (Crema al Marsala | copertura di marzapane) e la Torta Franca (Biscotto alle Mandorle | crema al cioccolato | maraschino | rum). Il Ristorante accoglie gli ospiti nell’atmosfera della montagna, in un ambiente caratteristico e intimo, tra dettagli di legno e pietra.





ASIA 75 – È l’ultimo arrivato nella famiglia culinaria del Cresta Palace Celerina e si trova nel luminoso giardino d’inverno dell’hotel; l’interior design è moderno, tra dettagli in acciaio, vetro e tufo grigio – i tavoli sono realizzati in legno riciclato e le sedute firmate Vitra. Un contrasto moderno con lo stile Art Nouveau dell’Hotel, ma meravigliosamente armonioso e adatto per un viaggio in Asia anche tra le nevi.





Alla guida dell’offerta A bordo quasi il team di cucina Phonthip ‘Neng’ Boppart e Pricha Chanton – entrambi originari della Tailandia, hanno vissuto e cucinato in Svizzera per gran parte della loro vita. Il menu del ristorante ASIA 75 comprende una grande varietà di piatti classici tailandesi, come il Som Tam, un’insalata a base di papaia verde, vari curry in diversi gradi di piccantezza e il Pad Thai, il piatto nazionale tailandese. Come in Thailandia, gli ospiti possono ordinare il piatto di Noodle secondo i loro gusti: solo con tofu, con pollo o con gamberi. Ma non si possono assaporare solo i classici tailandesi, ma anche la cucina panasiatica, con piatti indonesiani, vietnamiti e giapponesi. Ingredienti freschi, di alta qualità, ricette e tecniche di preparazione autentiche e tanta esperienza, sono le caratteristiche di Asia 75. Come in Thailandia – dove si celebra la cultura della condivisione, ad ASIA 75, gli ospiti sono invitati a scegliere diversi piatti da condividere!





Chäs-Beizli – Il ristorante che ogni stagione invernale trasforma il Bike Garage in un piccolo e accogliente Chalet; in una ambiente tipicamente montano, tra legno, pietra e l’atmosfera del magico inverno, qui la cucina è locale. L’offerta è golosa, ricca di specialità casearie regionali, dove è immancabile la Fonduta di formaggio e la Raclette, la cui materia prima proviene dal un caseificio locale di Pontresina. Lo spazio è intimo ed è ideale per delle cene tra amici o per festeggiare una ricorrenza, privatizzando tutto lo spazio.





Oltre a Giacomo, ASIA 75 e Chäs-Beizli, gli ospiti possono trovare anche il Grand Restaurant, dove la giornata inizia con vista sulle montagne; con menu gourmet di 5 portate ed uno dedicato ai più piccoli, è aperto per la prima colazione e la cena. L’elegante Sala Art Nouveau dell’Hotel, la Jugendstilhalle, è invece il luogo dove ritrovarsi a qualsiasi ora della giornata, per una tazzina di caffè della torrefazione Caffè Carlito, per un tè biologico di Scirocco, servito con un’étagère di prelibatezze fatte in casa dai Pastry Chef o per un aperitivo con un bicchiere di Champagne Bollinger o per il classico Club Sandwich. Infine, il Palace Bar è il the place to be durante le giornate invernali per drink selezionati, preparati dal Bar manager Andrea Cucchiani. Il Bar del Cresta Palace anche quest’anno partecipa alla St. Moritz Cocktail Week 2025, dal 13 febbraio al 16 febbraio 2024.





Oltre al viaggio gourmet, il Cresta Palace Celerina offre agli ospiti anche una fuga benessere nell’ampia Vita Pura Spa – in oltre 1200 m² – aperto anche agli ospiti esterni dell’hotel – un percorso olistico con i prodotti di Team Dr Joseph e DOCTOR Babor pro, saune, bagno turco, percorso kneipp – e a tutta l’area benessere si accede direttamente dall’hotel, senza bisogno di uscire. E mente gli adulti si rilassano in SPA dopo una giornata sulle piste, i più piccoli possono divertirsi ancora, nel rinnovato Cresta Kids Club.





