'Tre Bicchieri 2025', premiati 6 vini della Valtellina

Photo credits: fonte ufficio stampa PR & GO UP

Per la prima volta al premio accede una nuova realtà valtellinese nata da poco più di 10 anni, I Vitari. Si tratta della prima cantina ipogea della Valtellina che dà vita a pregiati vini di qualità in un vigneto di 2,5 ettari situato nel comune di Sondrio. Insieme a Vitari, altri 5 vini valtellinesi ottengono il premio Tre Bicchieri: Per la prima volta al premio accede una nuova realtà valtellinese nata da poco più di 10 anni, I Vitari. Si tratta della prima cantina ipogea della Valtellina che dà vita a pregiati vini di qualità in un vigneto di 2,5 ettari situato nel comune di Sondrio. Insieme a Vitari, altri 5 vini valtellinesi ottengono il premio Tre Bicchieri:

- Sforzato di Valtellina Docg Corte di Cama 2021 – Mamete Prevostini

- Sforzato di Valtellina Docg 5 Stelle Sfursat 2021 – Nino Negri

- Valtellina Superiore Docg Inferno Flammante 2021 – Tenuta Scerscé

- Valtellina Superiore Docg Inferno Riserva 2019 – Aldo Rainoldi

- Valtellina Superiore Docg Riserva Sassella Nuova Regina 2018 – AR.PE.PE.





La Valtellina continua così a posizionarsi non solo come una destinazione turistica ma anche come una meta enogastronomica, da conoscere a tavola, tra piatti tipici e degustazioni di vini. La sua tradizione vinicola vanti anni di storia e un meraviglioso primato riconosciuto in tutto il Paese: si tratta, infatti, del territorio vinicolo terrazzato più esteso d’Italia, con 2.500 km di muretti a secco che si susseguono lungo il versante retico delle Alpi. Qui i vini vengono ricavati prevalentemente da uve di Nebbiolo, si nutrono della peculiare biodiversità del territorio – la conformazione del terroir stesso, la brezza che spira dal vicino lago di Como e il sole che scalda il versante retico – e spiccano per la loro grande personalità.





Per poter conoscere meglio il grande mondo vinicolo della Valtellina i turisti possono prendere parte a una delle innumerevoli esperienze proposte dalla Strada del Vino, un’associazione tutta Made in Valtellina che mira a promuovere piccole e grandi realtà e cantine valtellinesi e strutture ricettive che si impegnano nel valorizzare il proprio territorio. Perfetti per gli appassionati di due ruoti, gli E-Bike Wine Tour accompagnato i turisti lungo itinerari che si sviluppano tra i terrazzamenti della provincia di Sondrio; la presenza delle e-bike permette di godersi anche i tratti più impegnativi. I Valtellina Wine Trekking, invece, sono l’opzione ideale per chi desidera ammirare il paesaggio a ritmo slow, respirare il profumo della natura e conoscere la storia della valle grazie alle soste in alcuni luoghi di interesse come, per esempio, il Castello Grumello, un bene FAI, o la Passerella sulle Cassandre, un ponte sospeso sitato sopra la città di Sondrio.