Tragedia a Saviano: esplosione di gas Gpl, crolla una palazzina. Morti due bambini, continuano le ricerche dei dispersi

NAPOLI - Un drammatico crollo ha sconvolto Saviano, in provincia di Napoli, questa mattina intorno alle ore 8. Una palazzina di due piani in via Tappia 5 è collassata a seguito di una violenta esplosione causata da una fuga di gas Gpl, seppellendo sotto le macerie una famiglia di cinque persone.

Nella tragedia, due bambini, una bimba di 4 anni e il fratellino di 6, hanno perso la vita. Il padre e il figlio più piccolo, di 2 anni, sono stati estratti vivi dalle macerie e sono stati trasportati d’urgenza in ospedale. Intanto, i soccorritori sono impegnati in una corsa contro il tempo per salvare le altre due persone ancora disperse: la madre e la nonna.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia, oltre alle squadre della Protezione civile e numerosi volontari, che stanno scavando incessantemente tra i detriti. Le ricerche continuano con l’ausilio delle unità cinofile e delle squadre Usar (Urban Search and Rescue), specializzate nel soccorso in situazioni di crolli causati da esplosioni o disastri naturali.

L’esplosione al secondo piano

Secondo le prime ricostruzioni, l’esplosione di gas sarebbe avvenuta al secondo piano dell’edificio, dove viveva la nonna, mentre il resto della famiglia, composta da madre, padre e tre bambini, si trovava al primo piano al momento del crollo. Le operazioni di soccorso sono rese difficili dalla precarietà della struttura rimasta.

Le parole del Ministro Musumeci

Anche il Ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare, Nello Musumeci, ha espresso il suo cordoglio e la sua preoccupazione: “Viviamo con apprensione l'esito delle operazioni di salvataggio dei vigili del fuoco nella palazzina crollata a Saviano. Al dolore per le vittime già recuperate, si unisce la speranza di salvare le altre persone ancora sotto le macerie. In attesa di accertare le cause, la memoria torna alla tragedia del 2021 a Ravanusa con il suo pesante bilancio”.

Le indagini per chiarire le cause precise dell’esplosione sono in corso, ma la priorità resta il salvataggio dei dispersi, mentre la comunità di Saviano è in lutto e attende con ansia aggiornamenti.