Torre di Mosto, l'evento 'Cuori in Melodia'

TORRE DI MOSTO (VE) - Nella Rsa "San Martino" a Torre di Mosto, gestita da Sereni Orizzonti, si è svolta nel pomeriggio di giovedì 5 settembre un'esibizione di canto dal titolo "Cuori in Melodia", i cui protagonisti indiscussi sono stati gli ospiti della struttura.





Il progetto, che ha preso avvio nel marzo 2024, ha visto alla guida del gruppo il volontario della Croce Rossa Vittorino Cibin: in questi mesi si è trasformato in direttore d’orchestra, preparando gli ospiti ad una performance con i fiocchi.





Sulle note di "I do Gobeti", "Piemontesina bella", "Cara Rosina" e molte altre, i nonni si sono divertiti ad interpretare i brani popolari del loro passato, indossando delle maglie colorate preparate in precedenza durante il laboratorio creativo.





«É stato un bellissimo pomeriggio di gioia ed emozioni, sia per gli ospiti, sia per i loro familiari che sono venuti ad assistere, ma anche per tutto lo staff della struttura, che ha coordinato con passione il progetto - spiega la direttrice Alessandra Natali - Porteremo il nostro coro anche alla Fiera di San Martino, dove ci daremo appuntamento per la Messa di Natale» conclude.





La Rsa "San Martino" di Torre di Mosto può ospitare anziani con diversi gradi di autosufficienza ed è gestita da Sereni Orizzonti, il secondo gruppo a livello nazionale che opera nella costruzione e gestione di residenze sanitarie assistenziali, con 91 strutture e 6mila posti letto in Italia e all’estero.