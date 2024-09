Serie A, Empoli-Juventus 0-0: pareggio senza reti al 'Castellani'

EMPOLI - La sfida tra Empoli e Juventus termina con un pareggio senza reti (0-0) al "Castellani", in una partita equilibrata e con poche emozioni. Nonostante le diverse occasioni da entrambe le parti, nessuna delle due squadre è riuscita a trovare il gol, lasciando il campo con un punto ciascuna.

Primo tempo: Juventus in controllo, Empoli compatto

Con D'Aversa squalificato e sostituito in panchina dal vice Sullo, l'Empoli schiera Colombo al centro dell'attacco. Dall'altra parte, Thiago Motta rivoluziona la Juventus, schierando per la prima volta da titolari Kalulu, Douglas Luiz, Koopmeiners e Nico Gonzalez, con Yildiz largo a sinistra, libero di accentrarsi.

La prima occasione importante arriva al quarto d'ora, con una giocata del giovane Yildiz che accende la partita: dopo un dribbling a centrocampo, il turco serve un filtrante perfetto per Vlahovic, ma un intervento provvidenziale di Ismajli ferma l'attaccante serbo a pochi passi da Vazquez.

Nonostante il tentativo di sbloccare il risultato, il ritmo della gara resta bloccato. La Juventus gestisce il possesso palla cercando varchi sulle fasce con Cambiaso, Nico Gonzalez e Yildiz, ma l'Empoli, organizzato e concentrato, regge bene in difesa e prova a ripartire con verticalizzazioni su Colombo. L'unico vero pericolo bianconero del primo tempo arriva poco dopo la mezz'ora, quando un colpo di testa di Gatti, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, trova un'attenta risposta di Vazquez.

Secondo tempo: Cambi e occasioni sprecate

Nella ripresa, la Juventus scende in campo con più aggressività. Subito Nico Gonzalez serve un pallone per Vlahovic, ma l'attaccante serbo calcia centralmente addosso a Vazquez, sprecando una buona occasione. La fiammata iniziale non basta per cambiare il corso della partita, e Motta decide di operare quattro sostituzioni in una sola volta: entrano Weah, Thuram, Fagioli e Mbangula, al posto di Nico Gonzalez, Douglas Luiz, Locatelli e Yildiz.

Nonostante i cambi, la Juventus non riesce a imprimere un ritmo diverso alla gara. L'Empoli, dal canto suo, sfrutta le ripartenze e crea due grosse occasioni nel finale: prima con un'azione di Pellegri che libera Grassi per un inserimento pericoloso, poi con Gyasi negli ultimi secondi, fermato da un intervento decisivo di Gatti.

Conclusione

La partita termina con uno 0-0 che rispecchia il grande equilibrio visto in campo. La Juventus esce dal "Castellani" con un solo punto, nonostante il dominio nel possesso palla, mentre l'Empoli ottiene un risultato positivo, riuscendo a neutralizzare le offensive bianconere e sfiorando il colpaccio nel finale.