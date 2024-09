Orban al Forum Ambrosetti: 'Incontro tra Putin e Zelensky possibile e necessario'

A margine della 50ª edizione del Forum di Ambrosetti, in corso a Cernobbio, il premier ungherese Viktor Orban ha aperto alla possibilità di un incontro tra i presidenti di Russia e Ucraina. "Un incontro tra Putin e Zelensky è certamente possibile e necessario", ha dichiarato Orban, sottolineando l'importanza del dialogo per evitare l'escalation del conflitto. "In Europa c'è una grande letteratura su come creare la pace, e la mia esperienza personale dice che senza dialogo si arriva all'escalation, rendendo tutto più difficile", ha aggiunto il premier ungherese.

Attacco russo a Pavlograd: 50 feriti e un morto

Questa mattina, un attacco russo con cinque missili balistici ha colpito la città di Pavlograd, nella regione di Dnipropetrovsk, nell'Ucraina centrorientale. Secondo quanto riportato dal capo dell'amministrazione militare regionale, Serhiy Lysak, almeno 50 persone sono rimaste ferite, mentre una ha perso la vita nell’attacco. La città è stata presa di mira nell'ambito della continua offensiva russa contro obiettivi civili e militari in Ucraina.

Stoltenberg: "Più armi all'Ucraina per porre fine alla guerra"

In un punto stampa tenuto in Norvegia, il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, ha ribadito la necessità di fornire ulteriore supporto militare all'Ucraina. "Il modo più rapido per porre fine a questa guerra è fornire armi all'Ucraina. È necessario un supporto militare immediato per difendersi dall'aggressione russa", ha affermato Stoltenberg, sottolineando che il sostegno internazionale è cruciale per resistere all'invasione.

Zelensky parteciperà al Forum Ambrosetti

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato attraverso Telegram che parteciperà in persona al Forum Ambrosetti a Cernobbio. Durante la sua visita, sono previsti incontri con rappresentanti dell'imprenditoria italiana e colloqui con il primo ministro italiano Giorgia Meloni. Questa partecipazione rappresenta un'ulteriore occasione per Zelensky di consolidare il sostegno europeo alla causa ucraina.