Moda, le celebrità e tendenze della Milano Fashion Week 2024

MILANO - La Milano Fashion Week 2024, appena terminata, è stata teatro di un incontro affascinante tra celebrità, cultura e moda, con eventi straordinari che hanno celebrato la creatività e l'innovazione stilistica. - La Milano Fashion Week 2024, appena terminata, è stata teatro di un incontro affascinante tra celebrità, cultura e moda, con eventi straordinari che hanno celebrato la creatività e l'innovazione stilistica.





Seguendo l'icona della moda Jenny Di Marco, abbiamo avuto il privilegio di assistere a momenti indimenticabili in luoghi simbolici della città.





Al Museo Diocesano, Fashion Vibes di Julia Palchykova ha dimostrato una straordinaria fusione tra culture diverse, accomunate dalla passione per la moda. Una menzione speciale va alla talentuosa fashion designer The Gem Fashion, i cui capi sofisticati ed eleganti sono stati immortalati dagli scatti del celebre fotografo americano Douglas Bassett per The Backstage Collections.





Un’altra tappa imperdibile è stata lo show di Kasia Stefanov presso i chiostri di San Barnaba per Satisfashion, dove l’arte giapponese di Micohana ha vestito con grazia la modella italiana, creando un connubio tra Oriente e Occidente.





La kermesse milanese si è conclusa con uno spettacolare show e un after-party di lusso nella cornice esclusiva della Terrazza Martini.





Jenny Di Marco ha sfoggiato abiti firmati da Cristina Cabana e capi della collezione Easy Bikini, apprezzati da tutti per il design innovativo e i tessuti confortevoli creati da Donatella Vertua.





La Fashion Week si è conclusa in grande stile, con Jenny che ha condiviso la pista da ballo con la divina Delia Duran, accompagnata dall'istrionico attore, autore e produttore Alex Belli, chiudendo una settimana all'insegna di glamour, moda e divertimento.





