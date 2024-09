Mirko Distante si risveglia dal coma: il giovane difensore del Sava Calcio migliora dopo l'incidente, solidarietà da Del Piero, Chiellini e Conte

SAVA - Mirko Distante, il giovane difensore 16enne del Sava Calcio investito lo scorso 27 agosto, si è finalmente risvegliato dal coma. Il ragazzo era stato travolto da un’Audi, guidata da un anziano, mentre usciva dagli allenamenti con la prima squadra.

Dopo un impatto violento, Mirko aveva fatto un volo di diversi metri ed era stato trasportato d’urgenza all'ospedale Santissima Annunziata di Taranto, dove era stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Da quel momento, era rimasto in coma per sei giorni nel reparto di Rianimazione. Ora, fortunatamente, le sue condizioni sono in miglioramento. La vicenda aveva profondamente scosso la comunità di Sava, che si era stretta attorno alla famiglia del ragazzo.

Tra i tanti messaggi di sostegno ricevuti, anche quello di Alessandro Del Piero, leggenda della Juventus e della Nazionale italiana, che aveva espresso vicinanza al giovane. A lui si erano uniti Giorgio Chiellini e Antonio Conte, mostrando il loro supporto in un momento tanto difficile. La ripresa di Mirko porta finalmente una nota di speranza in una storia che aveva tenuto tutti col fiato sospeso.