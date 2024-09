Hezbollah: ucciso un secondo comandante nell'attacco israeliano a sud di Beirut

Hezbollah ha annunciato la morte di un secondo comandante di alto rango, Ahmed Wahbi, ucciso ieri durante un attacco aereo israeliano a sud di Beirut. La notizia è stata riportata da Sky News. Wahbi aveva un ruolo cruciale nelle operazioni militari, supervisionando le forze speciali Radwan del gruppo durante la guerra di Gaza, fino all'inizio del 2024.Questo nuovo colpo per Hezbollah arriva poco dopo la conferma dell'uccisione di un altro alto comandante, Ibrahim Aqil, anch'egli rimasto vittima in un attacco nella periferia sud della capitale libanese. L'escalation della tensione nella regione si fa sempre più evidente, con Hamas che ha rilasciato una dichiarazione avvertendo che "Israele pagherà" per questi attacchi.La situazione nella regione continua a essere altamente instabile, con entrambe le parti che intensificano le operazioni militari e le rappresaglie. L'uccisione di figure di spicco come Wahbi e Aqil segna un importante punto di svolta nelle dinamiche del conflitto in corso.