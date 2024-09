Argenta, ritrovato ordigno bellico in un parco: disinnescato dagli artificieri

ARGENTA - Nella mattinata odierna, i Carabinieri della Stazione di Longastrino sono intervenuti presso un parco pubblico a Filo di Argenta dopo la segnalazione di un ritrovamento sospetto avvenuto la sera precedente. Un cittadino, che stava utilizzando un metal detector per cercare monete, ha scoperto un ordigno bellico sepolto nel terreno del parco.Immediatamente allertati, gli artificieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Bologna sono giunti sul posto per verificare la natura del ritrovamento. Dopo un’attenta ispezione, è stato confermato che l'oggetto era una bomba di mortaio risalente alla Seconda Guerra Mondiale. Gli artificieri, coadiuvati dai Carabinieri, hanno provveduto a rimuovere l’ordigno e a metterlo in sicurezza, preparando il terreno per le successive operazioni di brillamento in un'area apposita.L'intervento ha permesso di mettere in sicurezza la zona e di ripristinare la tranquillità del parco, che può ora essere frequentato senza rischi dai cittadini. Questo ritrovamento evidenzia come, nonostante il tempo trascorso dalla fine del conflitto, residuati bellici possano ancora essere presenti sul territorio e richiedano massima prudenza.