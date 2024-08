Occhio alle truffe, i consigli dell'Arma dei Carabinieri

Su iniziativa di Fior di Mutua ETS e Banca di Pescia e Cascina CC, si è svolto nella serata del 31 luglio, presso i locali della Fondazione POMA a Pescia, un incontro sul tema "le truffe agli anziani. I consigli dell’arma". Su iniziativa di Fior di Mutua ETS e Banca di Pescia e Cascina CC, si è svolto nella serata del 31 luglio, presso i locali della Fondazione POMA a Pescia, un incontro sul tema "le truffe agli anziani. I consigli dell’arma".





Un incontro guidato dal comandante Francesco Marraccini della caserma dei Carabinieri di Pescia che con competenza ha parlato di un tema attuale e sensibile, dosando sapientemente un tono serio e professionale a qualche battuta sagace che ha reso la conversazione fruibile all’uditorio interessato e attento presente in sala, senza creare terrorismo psicologico, ma infondendo quella consapevolezza che è lo strumento fondamentale per non farsi sorprendere da quegli abilissimi attori di teatro che sono i truffatori che senza alcuno scrupolo approcciano i malcapitati riuscendo a volte a sottrarre i risparmi di una vita.





All’incontro erano presenti, oltre al direttore generale di Banca di Pescia e Cascina Antonio Giusti e al vice presidente vicario Marco Mencarini, anche l’assessore alla sicurezza del comune di Pescia Maurizio Aversa e il sindaco del Comune di Chiesina Uzzanese Fabio Berti che hanno portato il loro saluto.





Filo conduttore della serata e messaggio conclusivo della medesima è stato quello che vogliamo definire il cavallo di battaglia di Fior di Mutua ETS: ripartiamo dalle comunità, dai territori; le comunità, i rapporti di vicinato, la comunicazione, la conoscenza reciproca sono la prima e migliore difesa mutualistica di ciascuno di noi. Insieme, come comunità, con il supporto costante dei tutori dell’ordine, possiamo dare nuova linfa vitale, nella legalità, ai nostri territori.





Anche questo è Fior di Mutua ETS, fondata e sostenuta da Banca di Pescia e Cascina CC, la banca del territorio.





Vincenzina Calderoni

Presidente Fior di Mutua ETS