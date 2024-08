Missile russo colpisce vicino Kiev: uccisi un uomo e suo figlio di quattro anni

KIEV - Nella notte, un missile russo lanciato vicino a Kiev ha provocato la morte di un uomo e di suo figlio di quattro anni, secondo quanto riferito dal servizio d'emergenza ucraino. L'attacco ha scosso profondamente la comunità locale, segnando un'altra tragica notte di violenza nella capitale ucraina.Le autorità hanno registrato diverse esplosioni nell'area centrale e orientale di Kiev tra sabato e domenica, attribuite al lancio di due missili russi. L'attacco ha causato ingenti danni e seminato il terrore tra i residenti.Nel frattempo, nella regione russa di Belgorod, le autorità locali hanno confermato la morte di almeno cinque persone e il ferimento di altre due in un raid avvenuto ieri nella località di Shebekino, situata al confine con l'Ucraina.Questi avvenimenti si inseriscono in un contesto di escalation del conflitto, con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che ha riconosciuto per la prima volta che l'Ucraina sta portando avanti operazioni per "spingere la guerra" in territorio russo. In un discorso serale, Zelensky ha sottolineato l'importanza di queste operazioni, elogiando le forze di difesa ucraine per la loro capacità di ristabilire la giustizia e di esercitare la necessaria pressione sull'aggressore.