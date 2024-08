Libri, i bambini raccontano la pandemia in 'Abbasso il Covid. La pandemia raccontata dai nostri figli'

A cura della Mauna Loa Edizioni, giovane casa editrice indipendente marchigiana, "Abbasso il Covid. La pandemia raccontata dai nostri figli" è una raccolta di pensieri, poesie e racconti di giovanissimi studenti di 18 classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado. A cura della Mauna Loa Edizioni, giovane casa editrice indipendente marchigiana, "Abbasso il Covid. La pandemia raccontata dai nostri figli" è una raccolta di pensieri, poesie e racconti di giovanissimi studenti di 18 classi delle scuole primarie e secondarie di primo grado.





Sono sempre i più giovani, osservando con i loro occhi, a darci la visione più vera: di speranza e allo stesso tempo di tristezza, di quotidianità, originalità e di riflessioni universali. Questa opera ha la freschezza di un vento primaverile, e ci fa immaginare noi al loro posto, ci fa vedere noi stessi, bambini, alle prese con la pandemia. "Abbasso il Covid" è collegato a una iniziativa della no-profit Omnibus Omnes (Tutti per Tutti): un concorso sugli Obiettivi Sostenibili ONU, Agenda 2030, con erogazione di borse di studio. Dice la presidenza della Omnibus: "Tutti gli studenti sono stati assolutamente bravi. Essi vanno dalle classi elementari fino alla terza media, e frequentano scuole di Comuni della Provincia di Ascoli Piceno (San Benedetto del Tronto, Acquaviva Picena, Monsampolo del Tronto) e di Teramo (Martinsicuro). Per rispettare la privacy, sono indicati solo i nomi e le iniziali del cognome".





Si è lasciata spontaneità ai loro scritti, non facendo correzioni: qualcuno si esprime in modo adeguato alla propria età, altri usano le parole dei telegiornali, che avranno ascoltato ogni giorno in famiglia, e scrivono come piccoli giornalisti. Un volume da non perdere per capire tante cose della pandemia e di come è stata vissuta attraverso pensieri originali: come fare cultura da una brutta esperienza.





Link per l'acquisto del libro o maggiori informazioni