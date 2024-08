Giorgia Meloni in Puglia: relax a Ceglie Messapica, passeggiata in bici per il ministro Lollobrigida e Andrea Giambruno

CEGLIE MESSAPICA - La premier Giorgia Meloni sta trascorrendo una settimana di relax nella masseria di Ceglie Messapica, in Puglia. Questa domenica mattina, mentre la leader di Fratelli d'Italia si gode le prime ore della giornata all'interno della struttura, il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida e l'ex compagno della premier, Andrea Giambruno, hanno deciso di esplorare le campagne della Valle d'Itria con una passeggiata in bicicletta.All'esterno del resort, le misure di sicurezza sono estremamente elevate, con un presidio costante che garantisce la tranquillità della premier durante il suo soggiorno. Nonostante la curiosità di qualche residente locale o di occasionali passanti, che si fermano per qualche istante davanti all'ingresso della masseria, nessuno è riuscito a intravedere Giorgia Meloni.La presenza della premier in Puglia ha attirato l'attenzione, ma la discrezione e la sicurezza attorno alla masseria hanno finora mantenuto l'atmosfera tranquilla e riservata.