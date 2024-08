Genoa Inter, il commento di mister Inzaghi: 'Serviva più lucidità nel finale'

MILANO - Pari amaro per l'Inter nella prima di campionato: il 2-2 con il Genoa arriva al minuto 95', al termine di un match che Thuram aveva ribaltato con una splendida doppietta. Simone Inzaghi ha commentato così la sfida che ha aperto la stagione dei nerazzurri.

“Chiaramente c'è delusione, perché i ragazzi hanno fatto una partita seria, concentrata. Abbiamo fatto un buon primo tempo, abbiamo creato tanto e subito un gol per un'occasione fortuita. Le occasioni anche clamorose le abbiamo avute. Nella ripresa abbiamo fatto girare un po' meno velocemente la palla, nel finale dovevamo essere più bravi: andava gestita meglio la palla, eravamo andati in vantaggio all'84' e non ci soddisfa uscire con un pareggio. Una squadra come la nostra non deve prendere quel gol del pari. Devo dire che si è trattato di episodi, la squadra era concentrata, mi ha dato buonissime sensazioni. Dobbiamo lavorare, è da poco che abbiamo cominciato a lavorare tutti insieme. Sull'impegno nulla da dire, abbiamo concesso due gol davvero fortuiti, per il resto il Genoa ha calciato pochissimo. Sappiamo che vincere è difficile, rivincere lo è ancora di più. I ragazzi lo sanno, sono maturi: sono dispiaciuto perché questa prima di campionato giocata così, con tanti giocatori tornati tardi da Europei e Copa America, era quasi nostra. Bisseck? Ha fatto un'ottima gara, negli ultimi 20 minuti non era lucido come nei primi 70. Lo stavo cambiando con Pavard, poi ho preferito mettere Asllani. Deve lavorare, ha commesso una disattenzione ma deve continuare sulla sua strada, è un ragazzo di assoluto valore. ”

