Fedez ricoverato d'urgenza a Brindisi: annullato il concerto a Gallipoli

BRINDISI - Il cantante Fedez ha accusato un malore ieri sera mentre si trovava su un volo privato diretto in Puglia. Trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi, è stato dimesso dopo alcune ore. Fedez era atteso a Gallipoli per un concerto, che è stato successivamente annullato.Secondo la Asl di Brindisi, il cantante è arrivato al pronto soccorso "alle 22:29, su un'ambulanza del 118, con dolori addominali e vomito". È stato immediatamente preso in carico dal personale medico, sottoposto a prelievi di sangue e trattato con antidolorifici. Fedez è stato dimesso alle 3:51 di questa mattina, su sua richiesta.L'annuncio del malore e dell'annullamento del concerto è stato dato dallo stesso Fedez attraverso i suoi profili social, lasciando i fan preoccupati ma anche sollevati nel sapere che il cantante è stato dimesso e che le sue condizioni non sembrano gravi.