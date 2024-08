Estate, tempo di sagre di paese e tradizioni regionali

Photo credits: fonte ufficio stampa Edelman

È scoppiata ufficialmente l'estate che si porta dietro, oltre al caldo e le vacanze anche tutti quei momenti di festa e socialità vissuti in piccoli paesi e grandi città: le sagre. Nate come tradizione locale e rurale le sagre si sono trasformate, negli ultimi anni, in un vero e proprio fenomeno sociale, specialmente durante l'estate. Questo periodo dell'anno, con le sue giornate lunghe e le temperature miti, è infatti ideale per riunire residenti e turisti in grandi momenti di celebrazione alla riscoperta delle tradizioni culinarie regionali.





Tra le regioni italiane più ricche di tradizioni enogastronomiche rientrano sicuramente la Sicilia – risultato di un'incredibile fusione di culture che hanno influenzato l'isola nel corso dei secoli – e la Liguria, terra che si estende tra mare e montagne e che vanta una storia millenaria. Ogni provincia ligure e siciliana vanta infatti specialità e prodotti unici che riflettono la diversità dei due territori e che vengono celebrati attraverso una moltitudine di eventi e sagre di paese.





Per omaggiare questo speciale periodo, i bartender di Sanbittèr hanno realizzato due cocktail unici che racchiudono la brezza marina dei due paesi e omaggiano il patrimonio gastronomico siciliano e ligure: il Sicilian Soul Spritz, a base di vino bianco siciliano fermo, Sanbittèr Ispirazione Siciliana e fetta d'arancia e rosmarino e il Ligurian Soul Spritz realizzato invece con vino bianco, Sanbittèr Ispirazione Ligure, olive taggiasche e basilico.





Tradizionalmente legate alla celebrazione di prodotti tipici, come vino, formaggi, e piatti regionali, le sagre sono diventate un punto di incontro per persone di tutte le età, in particolare i giovani, attratti dall'atmosfera conviviale e dall'opportunità di riscoprire le proprie radici culturali e culinarie. Oggi, infatti, italianità e soprattutto regionalità sono sinonimi di qualità, autenticità e passione per l'eccellenza. Ecco perché Sanbittèr, ambasciatore dell'autentico aperitivo analcolico italiano, si immerge nelle radici regionali della Liguria e della Sicilia e crea due nuovi cocktail estivi che attraverso i loro ingredienti colgono l'essenza delle due terre.





Per realizzare il Sicilian Soul Spritz basterà unire 5cl di vino bianco siciliano fermo o Marsala a 10cl di Sanbittèr Ispirazione Siciliana, miscelando con cura e aggiungendo, come decorazione, una fetta d'arancia e del rosmarino. Per creare il Ligurian Soul Spritz, invece, bisognerà unire 5cl di vino bianco fermo o spumante ligure a 10cl di Sanbittèr Ispirazione Ligure aggiungendo, a chiudere il cocktail, olive taggiasche e una foglia di basilico.





I cocktail sono realizzati con i due nuovi aperitivi analcolici di Sanbittèr Ispirazione Siciliana e Ispirazione Ligure. Sanbittèr Ispirazione Siciliana porta a tavola l'intensità dei profumi agrumati e il dolce ricordo dei tramonti sulla costa e si compone di ingredienti 100% siciliani: le arance – frutto simbolo di questa terra calda e solare – e i fichi d'India. Sanbittèr Ispirazione Ligure racchiude invece la brezza della Riviera in un'unica bevanda ed è realizzata con i chinotti, preziosi agrumi tipici della regione, e il basilico, considerato "l'oro verde" della Liguria.